La Mercedes W14 a encore du rythme en réserve, selon Russell

Le début de saison difficile de Mercedes s'est poursuivi à Djeddah, et notamment dans l'entame du Grand Prix, avec des essais libres du vendredi relativement inquiétants. Toutefois, des modifications faites en vue du samedi ont redonné vie à la W14, en tout cas du côté de George Russell qui a signé le quatrième temps, synonyme de troisième place sur la grille après la pénalité de Charles Leclerc. Il a même déclaré que son écurie avait "probablement réussi à trouver plus de performance en une semaine qu'en presque un mois pendant l'hiver".

En course, la Mercedes a également semblé passer un cap en devançant sur la piste les deux Ferrari, chose qui n'avait pas été possible à Sakhir, même si la voiture de sécurité a favorisé la stratégie de Lewis Hamilton. L'écurie ne va bien sûr pas dévier de sa nouvelle ligne directrice, qui consistera à se détacher du concept actuel qui n'a pas fait ses preuves, mais Russell estime qu'il y a encore de la performance à trouver à court terme.

"Nous avons définitivement fait un pas dans la bonne direction", a-t-il déclaré. "Je pense qu'avant tout, nous avons vraiment maximisé le potentiel de la voiture. Nous avons réalisé des qualifications très solides, c'était vraiment très agréable. J'étais vraiment heureux de terminer P4 [en course] parce que j'avais l'impression que c'était le maximum possible. Et je me suis amusé en piste. La voiture se comportait bien. Et nous savons que nous avons encore de la performance en réserve pour les courses à venir."

L'écart [entre Red Bull et] le reste du peloton est plus important que ce que nous avons vu en F1 depuis six, sept ou huit ans, c'est donc assez impressionnant. George Russell

Interrogé plus tôt dans le week-end sur les prochaines étapes importantes pour Mercedes, notamment dans l'introduction d'un package d'évolutions, Russell a déclaré que le Grand Prix d'Émilie-Romagne, en mai, était vraisemblablement l'objectif le plus probable. "Peut-être à Imola. Peut-être qu'on pourrait l'introduire un peu plus tôt, mais je suppose qu'on est toujours un peu méfiant lorsqu'on introduit des choses sur une piste urbaine [l'épreuve d'Imola sera précédée par trois épreuves en ville à Melbourne, Bakou et Miami, ndlr]."

"Nous devons simplement évaluer les options. Avec les erreurs que nous avons commises, nous n'allons pas nous précipiter pour faire avancer les choses, à moins d'être absolument sûrs à 120% que c'est la bonne solution. Et évidemment, plus on attend, plus l'impact sera important en raison de la courbe de développement, donc nous devons peser le pour et le contre."

"Nous voulons gagner des courses cette année, c'est le but. Bien sûr, nous aimerions nous battre pour le championnat, mais Red Bull fait un excellent travail. L'écart avec le reste du peloton est plus important que ce que nous avons vu en F1 depuis six, sept ou huit ans, c'est donc assez impressionnant."