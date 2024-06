Accusations de sabotage de la F1 de Hamilton : Mercedes a prévenu la police

Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, a révélé que les services de police enquêtaient sur la source d'un e-mail anonyme, accusant l'équipe de Brackley d'essayer de saboter délibérément la voiture de Lewis Hamilton.

Un e-mail anonyme, envoyé à la même liste de représentants de la F1 et des médias qui avaient reçu des messages WhatsApp présumés impliquant Christian Horner au début de l'année, a déclaré que Mercedes jouait un jeu dangereux.

Le message prétendait provenir d'un membre de l'équipe et accusait Mercedes et surtout Wolff de "sabotage systématique" de la voiture, de la stratégie et de la santé mentale d'Hamilton. Le message poursuit en affirmant que des actions "sournoises" sont en cours et craint que l'équipe ne s'engage sur une "voie dangereuse" qui pourrait "mettre la vie de Lewis en danger".

Il semblerait également que des messages WhatsApp aient été par la suite envoyés à partir d'un téléphone portable à certaines personnes. Mercedes a rejeté en bloc les accusations contenues dans l'e-mail, et a précisé que les communications ne provenaient pas d'un employé.

S'exprimant lors du Grand Prix d'Espagne, Toto Wolff, manifestement irrité, a déclaré que la police avait été contactée, tout en promettant de trouver l'auteur des messages.

Toto Wolff a fermement réagi aux accusations anonymes dont a fait l'objet l'équipe Mercedes Photo de: Motorsport Images

"Il ne s'agit pas d'un membre de l'équipe", a déclaré Wolff. "Lorsque nous recevons ce genre d'e-mails, et nous en recevons des tonnes, c'est dérangeant, en particulier lorsque quelqu'un parle de mort et de ce genre de choses."

"Dans ce cas précis, j'ai donné l'ordre d'intervenir de manière forte. La police enquête. Nous recherchons l'adresse IP. Nous faisons des recherches sur le téléphone. Tout cela parce que les abus en ligne de ce type doivent cesser. Les gens ne peuvent pas se cacher derrière leur téléphone ou leur ordinateur et abuser des équipes ou des pilotes de cette manière."

Wolff a déclaré qu'il était inconcevable que Mercedes fasse délibérément entrave à ses efforts dans le championnat constructeurs en freinant volontairement l'un de ses pilotes. "Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des adeptes de la théorie du complot et des fous", a-t-il ajouté. "Lewis fait partie de l'équipe depuis 12 ans. Nous sommes amis. Nous nous faisons confiance. Nous voulons terminer en beauté. Nous voulons célébrer cette relation."

"Si vous ne croyez pas à tout ça, alors vous pouvez comprendre que notre objectif est de gagner le Championnat du monde des constructeurs. Et une partie du Championnat du monde des constructeurs consiste à faire gagner les deux voitures. Alors, à tous ces fous qui sont là, allez voir un psy."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il y aura toujours des gens qui auront leur ordinateur portable sur eux, dans leur chambre, et qui taperont sur leur clavier", a-t-il déclaré. "Si les gens ont envie de calomnier, de heurter et de se cacher derrière un compte Instagram créé spécialement, ou quoi que ce soit d'autre, pour moi, c'est... venez, dites qui vous êtes, et nous prendrons les critiques et en discuterons. Mais ne vous cachez pas."

Il a ajouté : "Si des e-mails sont envoyés ou des numéros de téléphone utilisés pour ces messages, alors pour moi la plaisanterie s'arrête là, et nous poursuivrons l'affaire, qu'elle aboutisse ou non. Mais il y a des limites à certaines choses."