Mercedes a stoppé le développement de la W11 "il y a longtemps"

Jusqu'à présent, Mercedes a remporté neuf des onze Grands Prix disputés cette saison et l'écurie Championne du monde file inexorablement vers un septième doublé consécutif aux championnats pilotes et constructeurs. Cependant, Red Bull Racing a amorcé une dynamique positive récemment, et les évolutions apportées à la RB16 le week-end dernier en Allemagne ont porté leur fruit, avec un niveau de performance plus proche de Mercedes en qualifications comme en course.

Mercedes n'a pas introduit de nouveautés sur sa W11 depuis quelques courses maintenant, et l'essentiel des ressources a en fait déjà basculé vers des horizons plus éloignés. "Nous avons terminé il y a longtemps, et ça a toujours été le cas par le passé", explique le directeur de l'écurie, Toto Wolff. "C'est une décision extrêmement réfléchie, car on ne peut pas se permettre de stopper si tôt dans tous les championnats. Mais la réglementation a beaucoup changé pour l'an prochain et nous avons donc décidé de basculer sur la monoplace de l'année prochaine. C'est pour cela que l'on peut voir un décalage de performance entre les équipes. Nous connaissons toujours un début et un milieu de saison costauds, puis ceux qui continuent de développer sont forts à la fin."

En raison de la crise du coronavirus, le gel partiel des châssis a été décrété en vue de l'année prochaine, permettant de réaliser des économies. Les écuries seront toutefois autorisées à développer certains aspects de leur monoplace en utilisant un système de jetons. Concernant l'écart aujourd'hui mesuré entre Mercedes et Red Bull, il tend bel et bien à se réduire et Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste du constructeur allemand, ne le nie pas.

"Je pense qu'ils développent plus vite que nous actuellement", estime-t-il en évoquant la situation de Red Bull. "Nous l'avons remarqué progressivement. Mais franchement, nous avons assisté à ça ces dernières années, ils ont tendance à ne pas débuter aussi fort que nous le faisons. Je n'ai pas vraiment souvenir d'une année à la fin de laquelle ils n'étaient pas proches de nous. Alors si nous voyons cette tendance se poursuivre, les prochains Grands Prix seront de plus en plus durs et ce sera difficile d'aller chercher la pole le samedi puis la victoire le dimanche."