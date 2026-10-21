Formule 1

Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026

Les dirigeants de Mercedes soulignent que les équipes concurrentes ont comblé leur retard et que les bonnes performances ne sont désormais plus garanties.

Benjamin Vinel

Publié: 21 oct. 2026, 12:03

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Clive Mason - Getty Images

Mercedes est convaincue de pouvoir renouer avec la victoire au cours de la saison 2026, mais sait qu'elle fait face à une concurrence plus forte que jamais de la part des autres équipes de pointe.

Les Flèches d'argent ont remporté les six premiers Grands Prix de la saison, alors que la F1 adoptait une nouvelle réglementation technique. Par la suite, les évolutions apportées par la concurrence ont permis à Ferrari de s'imposer en Autriche et en Grande-Bretagne, avant que Lando Norris (McLaren) ne remporte deux courses consécutives en Hongrie et aux Pays-Bas. Plus récemment, Max Verstappen a offert deux victoires à Red Bull, en Malaisie et à Singapour.

Mercedes n'est pas restée inactive sur le plan des évolutions, mais l'équipe sait parfaitement que son avantage en matière de performance s'est considérablement réduit. Et ce, malgré une avance confortable dans les deux championnats, tandis que Kimi Antonelli peut entrevoir un premier titre mondial dès Austin.

"J'ai l'impression que nous avons un peu l'air de radoter depuis le début de l'année, parce que nous répétons à quel point cette saison est serrée et concurrentielle, même si nous avons réussi à enchaîner les victoires en début de saison", a commenté Bradley Lord, directeur adjoint de l'équipe, dans l'émission Nu Silver Arrows Radio Show. "Cela se confirme aujourd'hui.

"Nous avons vu Ferrari faire évoluer sa voiture avant Bakou ou à l'occasion de ce Grand Prix, et Red Bull faire de même. De notre côté, nous avons introduit nos évolutions en Malaisie, et nous avons constaté des différences dans la manière dont les équipes ont réussi à en tirer immédiatement profit. Lors des deux dernières courses, Red Bull et Ferrari se sont montrées plus compétitives qu'auparavant."

Écart moyen avec la pole position

Australie -> Japon Miami -> Belgique Hongrie -> Singapour Hongrie -> Singapour (sans bakou) Mercedes : +0.000s Mercedes : +0.000s Mercedes : +0.162s Ferrari : +0.184s McLaren : +0.567s Ferrari : +0.267s Ferrari : +0.277s Mercedes : +0.189s Ferrari : +0.596s Red Bull : +0.313s McLaren : +0.283s McLaren : +0.191s Red Bull : +0.974s McLaren : +0.432s Red Bull : +0.339s Red Bull : +0.233s

"Nous savons que nous avons une véritable bataille à mener", a poursuivi Lord. "Il est important de continuer à apprendre comment extraire davantage de performances de la voiture, afin d'aborder les prochaines courses avec la conviction que nous pouvons nous battre pour la victoire et continuer à marquer des points avec nos deux voitures."

"C'est indispensable pour transformer tout le travail accompli depuis le début de l'année en résultat, celui que nous visons tous. C'était justement l'un des problèmes des trois derniers Grands Prix : les résultats ont été assez chaotiques."

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

L'enchaînement de ces trois courses a effectivement été chaotique : Kimi Antonelli a accidenté sa voiture en qualifications à Bakou, tandis que George Russell a été victime d'une défaillance de son unité de puissance en Malaisie. Cette panne l'a contraint à dépasser son quota d'éléments autorisés à Singapour, où il a dû s'élancer depuis le fond de grille.

Pour ne rien arranger, la dernière évolution de la W17 n'a pas apporté autant de progrès que Mercedes l'espérait par rapport à ses adversaires. Il en résulte des performances très équilibrées entre les meilleures équipes et un retour de Red Bull au sommet.

La saison 2026 n'est que la deuxième depuis 1990 au cours de laquelle quatre équipes ont chacune remporté plusieurs Grands Prix : Mercedes compte 11 victoires, contre deux pour Ferrari, McLaren et Red Bull. Le seul autre précédent remonte à 2024, lorsque ces mêmes équipes s'étaient également illustrées.

Interrogé sur l'équipe qui ferait figure de favorite à Austin, Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, a pris le temps de la réflexion.

"C'est assez intéressant de constater que chaque week-end, on ne sait jamais vraiment quelle équipe sera la plus forte."

"Au vu de ce que nous avons observé jusqu'à présent chez Red Bull, ils seront assurément dans la lutte aux avant-postes. Ils se sont montrés très performants lors de plusieurs courses récemment et ils le seront encore."

"Nous avons également vu Ferrari se montrer forte dans pratiquement toutes les conditions. Il lui manque peut-être encore un petit quelque chose pour occuper la première place, mais elle est très compétitive."

"Et nous devons respecter McLaren. C'est l'équipe championne du monde, et elle a montré lors de certaines courses cette année qu'elle pouvait être la plus forte, parfois même avec une marge confortable."

"Il est tout à fait possible que toutes ces équipes soient performantes là-bas, ce qui rend les choses encore plus passionnantes pour nous. Nous allons essayer de tirer un peu plus de notre package, d'optimiser nos réglages et de revenir au sommet, comme nous l'avons été à Bakou et à Monza, ou lorsque nous avons réussi à gagner à Madrid. Nous pouvons le refaire."

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1



Formule 1



Formule 1 1 h



Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1





Chez Cadillac, les freins sont toujours un problème



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



3 j



Chez Cadillac, les freins sont toujours un problème





Pourquoi Mercedes a fait revenir Russell à une ancienne spécification à Singapour



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



4 j



Pourquoi Mercedes a fait revenir Russell à une ancienne spécification à Singapour

Plus de

Red Bull





Verstappen connaissait-il l'impact des évolutions Red Bull avant de signer son nouveau contrat ?



Formule 1



Formule 1 4 j



Verstappen connaissait-il l'impact des évolutions Red Bull avant de signer son nouveau contrat ?





"L'histoire se répète" : les débuts difficiles de Newey chez Aston Martin n'étonnent pas Horner



Formule 1



Formule 1 5 j



"L'histoire se répète" : les débuts difficiles de Newey chez Aston Martin n'étonnent pas Horner





Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"



Formule 1



Formule 1 6 j



Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"

Dernières actus





Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026



Formule 1



F1 Formule 1 3 min



Ces chiffres qui montrent la suprématie déclinante de Mercedes en 2026





Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1





La FIA s'attaque à une faille du plafond budgétaire en F1 avec une nouvelle règle



Formule 1



F1 Formule 1 3 h



La FIA s'attaque à une faille du plafond budgétaire en F1 avec une nouvelle règle





McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer



Formule 1



F1 Formule 1 4 h



McLaren a reparlé de l'accrochage à Singapour, Norris promet de changer

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire