Russell : Mercedes a "surcompensé" les problèmes de 2023

Après une nouvelle séance de qualifications difficile lors du Grand Prix de Miami, au cours de laquelle George Russell et son coéquipier Lewis Hamilton n'ont pu faire mieux que septième et huitième sur la grille, l'équipe est désormais consciente de l'ampleur du retard qu'elle a pris.

Bien qu'il soit convaincu que sa W15 actuelle a fait des progrès, Russell suggère que certains des défis auxquels Mercedes est confrontée sont la conséquence du fait que le constructeur est allé trop loin dans la résolution de problèmes antérieurs. S'adressant à Sky Sports F1, il a expliqué pourquoi Mercedes était coincée loin derrière Red Bull : "Le fait est que le chronomètre ne ment pas."

"Nous savons que certains des changements que nous avons apportés depuis la fin de l'année dernière ont peut-être été surcompensés par certains éléments de développement que nous avons faits. Nous avons maintenant des limites avec la voiture, qui sont totalement différentes de celles que nous avions il y a 12 mois. Nous avons fait beaucoup de travail pour résoudre les problèmes, et nous sommes allés un peu trop loin dans cette direction. Nous savons donc que nous devons nous améliorer, et nous devons le faire rapidement."

Russell est convaincu que Mercedes a compris ce qu'elle a fait de mal avec sa voiture 2024, et qu'il ne s'agit pas seulement de faire passer de nouvelles pièces pour aider à renverser la situation. Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe savait comment améliorer la voiture, il a répondu : "Oui, nous savons certainement comment améliorer la voiture."

"Lorsque nous regardons les données, nous comprenons pourquoi nous sommes dans la position où nous sommes actuellement. Comme je l'ai dit, l'année dernière, lorsque nous avons examiné les données, nous avons compris pourquoi nous étions dans la même position. Malheureusement, nous avons probablement surcompensé pour résoudre les problèmes de l'année dernière."

Kevin Magnussen devant Lewis Hamilton. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nous sommes passés d'un extrême à l'autre, et nous devons faire marche arrière et nous retrouver à mi-chemin. Mais les développements et les évolutions prennent huit semaines pour être appliqués à la voiture. Vous apprenez ce problème lors de la première ou de la deuxième course, et vous ne pouvez pas apporter directement ces améliorations à la course suivante."

"Il faut les mettre dans la soufflerie. Quelqu'un doit les concevoir, les dessiner, les construire et vous êtes déjà à la moitié de la saison. C'est pour cela qu'il est si difficile, lorsque vous êtes sur la corde raide, de faire soudainement des progrès. Tout le monde l'attend demain, et nous le voulons demain, croyez-moi, mais c'est la réalité de la F1."

"Nous nous battons contre la Haas"

Hamilton estime que le fait que l'équipe n'ait pas réussi à comprendre comment tirer le meilleur parti des pneus actuels s'ajoute aux problèmes de Mercedes. Il pense que cela explique pourquoi Russell et lui peuvent être si rapides lors de certaines séances et éprouver des difficultés lors de la suivante.

"Nous avons du mal à faire fonctionner les pneus et à en tirer le maximum sur l'ensemble du tour", a déclaré le septuple Champion du monde. "Nous avons eu une lueur d'espoir en Q2 puis en Q3, tout s'est envolé. Pour nous, être à huit dixièmes, c'est difficile. Il est évident que nous nous battons contre la Haas. Je ne sais pas si c'est la vitesse réelle de notre voiture ou si ce sont les pneus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces pneus, et nous avons du mal. Nous n'avons pas été en mesure de les utiliser toute l'année."

Avec Jonathan Noble