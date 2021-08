Mercedes s'étonne du choix d'aileron "étrange" de Red Bull

L'accident provoqué par Valtteri Bottas au premier virage du Grand Prix de Hongrie a eu des conséquences importantes pour les deux pilotes Red Bull, Sergio Pérez étant contraint à l'abandon et Max Verstappen devant disputer la course avec une monoplace très endommagée. L'équipe autrichienne n'a donc pas pu montrer de quoi elle était capable même si avant ce départ mouvementé, Mercedes avait déjà du mal à comprendre le véritable niveau des RB16B.

Le tortueux Hungaroring semblait promis à la Red Bull après le cavalier seul de Verstappen dans les rues de Monaco plus tôt dans la saison mais le Néerlandais n'a mené qu'une seule séance d'essais à Budapest et il a été battu par les deux représentants de Mercedes en qualifications, échouant à 0"421 de Lewis Hamilton. Le constructeur allemand ignore encore pourquoi il avait l'avantage et s'étonne que Red Bull ait renoncé à utiliser son aileron arrière offrant le plus d'appui aérodynamique, une solution en théorie plus adaptée au tourniquet hongrois.

"On pensait que ce circuit conviendrait [à Red Bull]", a déclaré Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef de Mercedes. "L'autre élément qui nous inquiète toujours est que quand on arrive sur un circuit imposant beaucoup d'appui, on roule fréquemment avec l'aileron offrant le plus d'appui, et ils l'apportent à Monaco et ici."

"Mais ils n'ont peut-être pas pu trouver cet équilibre [en Hongrie]. Ils l'ont abandonné samedi et ça nous paraît étrange de vouloir rouler avec autre chose que le plus gros aileron arrière possible ici. Nous n'avons pas la prétention de savoir pourquoi ils prennent ces décisions sur leur voiture, mais ils ont peut-être eu des difficultés avec l'avant en utilisant le gros aileron, avant de l'abandonner pour prendre le plus petit."

Mercedes a assuré ne plus avoir de grosses nouveautés prévues cette année, les efforts de l'équipe étant tournés sur les importants changements règlementaires de la saison 2022, contrairement à Red Bull qui souhaite poursuivre le développement de son modèle actuel. La Mercedes semble avoir progressé en ligne droite et en courbe à Budapest mais Shovlin veut comprendre précisément comment Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont pu battre les Red Bull en qualifications.

"C'est une chose que nous devons analyser dans les prochains jours. À ce stade les développements sont assez limités, sincèrement. Nous avions des nouveautés à Silverstone et il semble qu'elles ont apporté de bonnes performances. La voiture fonctionne bien pour maintenir les pneus en température et nous avons un bon équilibre. Mais nous avons sincèrement été surpris par nous-mêmes. C'est une bonne surprise mais par exemple nous étions étonnés d'avoir cette marge pour la pole."