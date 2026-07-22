Mercedes n'a toujours pas trouvé l'origine des problèmes de déploiement de Russell

Mercedes cherche toujours à comprendre pourquoi George Russell a rencontré davantage de problèmes de déploiement d'énergie lors du Grand Prix de Belgique, malgré des ajustements apportés à son style de pilotage. Une situation qui lui a une nouvelle fois fait perdre du temps face à son équipier Kimi Antonelli dans les lignes droites.

Du côté du garage de Russell, on peine toujours à expliquer ce manque de déploiement électrique, et donc de vitesse de pointe, sur les circuits où la puissance joue un rôle important. Le problème était déjà apparu à Silverstone, avant de se manifester de nouveau à Spa.

En Belgique, l'écart de vitesse de pointe entre Russell et Antonelli était particulièrement marqué lors des essais libres, puis, dans une moindre mesure, en qualifications, où l'Italien a décroché la pole tandis que le Britannique devait se contenter de la quatrième place.

Interrogé par Motorsport.com après les qualifications sur le sentiment d'impuissance que lui procurait cette situation, Russell expliquait : "Depuis 36 heures, tout notre travail est focalisé sur la vitesse de pointe. Nous ne nous concentrons même plus sur les réglages ou les pneus, car nous essayons simplement de comprendre ce qui se passe."

"Même lors de mon dernier tour, pour une raison inconnue, j'ai encore perdu un dixième et demi... par rapport à moi-même... uniquement dans la ligne droite. Vous regardez votre volant et vous voyez la vitesse diminuer alors que vous êtes pied au plancher. On se sent totalement impuissant."

"Nous ne savons pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne pense pas que le problème vienne du moteur. Mais quelque chose nous ralentit dans les lignes droites."

À court d'énergie au départ à Spa, Russell a été immédiatement attaqué par les Ferrari. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Les qualifications de Spa ont été d'autant plus frustrantes pour Russell qu'il espérait résoudre le problème en modifiant son style de pilotage, notamment sa manière d'appliquer les gaz. C'était la principale conclusion de l'enquête menée par Mercedes après Silverstone.

Le directeur technique adjoint de Mercedes, Simone Resta, explique toutefois que l'équipe de Brackley "peine encore à comprendre tous les facteurs" à l'origine de ce déficit de déploiement, les changements opérés par Russell n'ayant pas totalement fait disparaître le phénomène.

"Nous avons rencontré quelques problèmes de déploiement sur la voiture de George et nous devons absolument en identifier la cause avant la prochaine course", a expliqué Resta. "Tout a commencé à Silverstone, où nous avons constaté des différences de déploiement entre nos deux voitures."

"Nous avons mené de nombreuses analyses et sommes arrivés à la conclusion que l'un des principaux facteurs provenait d'une différence de style de pilotage entre nos deux pilotes. George a beaucoup travaillé là-dessus et a réussi à modifier son approche avant Spa. Malgré cela, nous constatons toujours une différence de déploiement entre les deux voitures."

L'accrochage avec Lewis Hamilton a mis fin à la course de George Russell dès le premier tour. Photo de: John Thys / AFP via Getty Images

"Nous évoluons avec un tout nouveau règlement et nous n'en sommes qu'à la dixième course de cette nouvelle ère", a-t-il poursuivi. "Nous avons encore du mal à comprendre tous les paramètres en jeu."

"Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation : on voit que beaucoup d'équipes continuent d'apprendre et de s'adapter à cette réglementation. Nous allons tout faire pour identifier la véritable origine de cette différence afin d'arriver parfaitement préparés en Hongrie."

Un problème logiciel au départ à Spa

Indépendamment des difficultés propres à Russell, les deux Mercedes ont également connu un mauvais départ à Spa après s'être retrouvées à court d'énergie électrique dans la ligne droite de Kemmel.

Russell en a particulièrement souffert, se faisant immédiatement déborder par les deux Ferrari. Cette perte de vitesse a ensuite contribué à son accrochage avec Lewis Hamilton au virage 5, qui a mis fin à sa course dès le premier tour.

Resta a confirmé qu'un problème logiciel avait conduit les deux monoplaces à atteindre leur limite de récupération d'énergie dès la sortie du premier virage, les privant ensuite d'énergie à déployer dans la ligne droite suivante.

"En réalité, nous avons rencontré un problème logiciel sur les deux voitures, qui a fait que nous avons atteint la limite de récupération d'énergie dès le virage 1", a précisé Resta. "Nous avons donc subi un déficit de puissance entre le virage 1 et le virage 5. Cela a affecté aussi bien George que Kimi, et nous les avons vus tous les deux perdre des positions malgré un bon envol."