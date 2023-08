Mercedes pense avoir trouvé la bonne garde au sol pour sa F1 2024

Mercedes a manqué le tournant de la nouvelle réglementation technique l'an passé et a notamment subi, plus que la plupart des autres écuries, d'importants problèmes de marsouinage et de rebonds.

Ces phénomènes ont accompagné le retour en force de l'effet de sol et, dans le cas de l'écurie allemande, se sont conjugués à la nécessité de faire rouler la W13 au plus près du sol possible en raison d'une fenêtre de fonctionnement très restreinte. En plus d'augmenter les rebonds lorsque beaucoup d'appui était nécessaire, la rigidité des suspensions aggravait la situation sur les tracés bosselés et les vibreurs.

Avec la W14 de 2023, l'écurie a voulu s'extirper de cette situation en s'offrant une plage de fonctionnement plus importante, en espérant s'appuyer sur l'obligation de relever les bords du plancher de 15 mm imposée par la FIA. Mais cette fois, l'écurie Mercedes semble avoir été trop prudente en matière de garde au sol. Et, en roulant moins près du sol que la plupart des autres écuries, elle laisse de la performance de côté.

Une approche conservatrice confirmée par le directeur technique de l'écurie, James Allison, qui a expliqué que ce choix avait été fait pour éviter tout risque de marsouinage. "Bien que nous ayons fait de gros progrès l'année dernière, 2023 a imposé à toutes les équipes un changement de règles qui offrait une certaine protection contre les rebonds."

"Au cours de l'hiver, nous avons été confrontés à un choix : adopter une attitude agressive et échanger la protection contre les rebonds prévue par la modification de la règle contre de la performance, ou adopter une attitude plus prudente et éviter le genre de marsouinage qui a gâché notre saison précédente."

Lewis Hamilton devant George Russell dans les stands lors du GP de Belgique 2023.

"Nous avons choisi la voie de la prudence, sachant qu'il serait moins douloureux de rectifier le tir en cas d'erreur. Jusqu'à présent, l'histoire de notre saison a surtout consisté à découvrir que nous avions été trop prudents et à apporter les changements nécessaires pour y remédier."

Toutefois, dans le cadre réglementaire actuel, aussi bien technique que financier, ces changements sont rarement radicaux. En effet, les monoplaces contemporaines étant grandement dépendantes de la façon dont les vortex sont créés et évoluent, notamment sous le plancher, abaisser la garde au sol équivaut quasi automatiquement à devoir repenser l'ensemble des surfaces aérodynamiques.

Or, cela n'est évidemment pas envisageable au beau milieu d'une saison. Et c'est donc vers l'avenir qu'il faut se tourner, Mercedes ayant bon espoir d'avoir déjà adopté la bonne orientation avec la future W15 pour la campagne 2024 de F1.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Mike Elliott, chief technical officer (CTO ou "directeur technique en chef"), quand Motorsport.com lui a demandé si Mercedes avait enfin trouvé la zone idéale dans ce domaine. "La vraie difficulté est que, en matière de restrictions sur les essais aérodynamiques, vous avez un nombre si limité de runs [en soufflerie et en CFD], et vous devez choisir une direction et la suivre."

"Si vous vous dites que vous voulez développer une voiture avec une hauteur de caisse élevée ou basse, et que vous voulez pouvoir couvrir toutes les situations, vous devrez faire trois runs par semaine pour chacune d'entre elles et vous ne progresserez pas."

"Il faut donc choisir une direction et s'y tenir. Ensuite, au fur et à mesure que vous apprenez, vous pouvez modifier cette direction et la faire évoluer légèrement. J'aime à penser que nous nous sommes en quelque sorte mis dans la bonne position pour cet hiver."

Avec Jonathan Noble