Pour Mercedes, la victoire de McLaren montre le chemin à suivre

Lors de ce week-end à Miami, Mercedes n'a montré que la continuité de son début de saison. Même si Lewis Hamilton a été l'un des gros acteurs des deux courses, notamment en raison de son départ au sprint qui a causé l'abandon de Lando Norris et Lance Stroll et de ses nombreuses batailles avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, cela n'a pas été le cas de son coéquipier George Russell, presque fantomatique.

En effet, le Britannique de 26 ans n'a pas été aperçu, que ce soit pendant la course sprint ou pendant le Grand Prix, coincé en milieu de peloton derrière la VCARB de Yuki Tsunoda, pour finalement terminer la course principale à la huitième position. Des résultats moyens pour l'écurie allemande, qui peine toujours à comprendre les performances irrégulières de sa monoplace.

"Quelque chose n'allait pas avec la voiture, je n'avais pas d'adhérence, pas de rythme. J'ai été plus lent que Yuki pendant tout le dernier relais", déclare Russell. "Pour être honnête, je ne sais pas vraiment [à quoi est dû ce manque de rythme]. Vous savez, dans un bon jour, nous sommes P5. Dans les mauvais jours, nous sommes P8. Et aujourd'hui, c'était un mauvais jour, et nous avons terminé P8."

Cependant, l'énorme pas en avant de McLaren avec la victoire de Lando Norris auteur d'une très jolie course au volant de sa MCL38 si performante que l'on aurait pu la confondre avec une Red Bull, est pour Russell la preuve qu'il est possible de se reprendre après un très mauvais début de saison.

"McLaren s'est qualifié P17 et P18 il y a douze mois à Miami, et aujourd'hui, ils ont gagné. Cela montre ce qu'il est possible de faire quand les choses se passent bien. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ce qu'il faut et nous devons changer les choses rapidement."

"Il y a une direction. Et nous avons quelques éléments à court terme, mais rien qui puisse nous faire gagner des courses pour l'instant. Je pense que nous devons accepter le fait que nous sommes la quatrième équipe la plus rapide à l'heure actuelle. Les temps au tour ne mentent pas. Et le championnat ne ment pas non plus. Voilà où nous en sommes. Et comme je l'ai dit, je pense que nous nous battons entre la cinquième et la huitième place, semaine après semaine maintenant."

Wolff ne voit "que du positif" dans la victoire de McLaren

Le directeur d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, a lui aussi salué la bonne performance de McLaren et de Norris, voyant en cette victoire l'espoir d'une possibilité pour l'écurie de revenir aux avant-postes, d'autant plus qu'il s'agit de l'une de ses équipes clientes.

"Tout d'abord, je tiens à féliciter McLaren, Lando, Zak [Brown, PDG de McLaren Racing], Andrea [Stella, directeur d'équipe de McLaren] et toute l'équipe", déclare Wolff. "Nous venons de regarder les résultats de l'année dernière, ils étaient 16e et 19e en qualifications et en course. Ils ont fait un pas de géant depuis l'été dernier et ils ont gagné à la loyale, avec un moteur Mercedes."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"C'est très important pour nous tous de voir qu'il est possible de faire ces progrès si l'on apporte les bonnes améliorations et que l'on fait le bon travail, donc je ne vois que du positif. La victoire de Lando était attendue depuis longtemps. C'est bon pour le sport, j'y vois beaucoup d'aspects positifs."

Cependant, l'Autrichien ne perd pas de vue les performances actuelles de sa W15 et le chemin à parcourir pour potentiellement pouvoir imiter le développement fulgurant de McLaren. Pour cela, les flèches d'argent doivent prendre leur mal en patience et se contenter, pour l'instant, du rythme offert par leurs monoplaces.

"En ce qui concerne les points positifs pour l'équipe, nous avons été rapides à la fin avec le même pneu", continue Wolff. "Nous étions probablement plus rapides que le peloton devant nous, mais ils étaient sur les pneus durs, donc il faut relativiser."

"Sur la gomme dure, nous avons eu beaucoup de mal, mais je n'étais pas du tout satisfait du vendredi et de la course sprint. Puis nous avons fait un travail solide, très structuré, pour les qualifications du Grand Prix, en acceptant que ce soit le niveau de rythme que nous avons en ce moment et qu'en le reportant sur la course, nous terminions sixième et huitième. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons être fiers, mais c'est un pas dans la bonne direction."

Propos rapportés par Oleg Karpov, James Newbold et Alex Kalinauckas