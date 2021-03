Toutes les Mercedes de l'Histoire de la F1

En tant que constructeur, Mercedes a connu la F1 à deux reprises. Dans les années 1950 tout d'abord, où le constructeur, alors sous la direction d'Alfred Neubauer a fait étalage de son talent lors des saisons 1954 et 1955 en remportant une grande majorité des courses auxquelles il a participé grâce à l'impressionnante W196.

Cette dernière, qui permit à Juan Manuel Fangio de remporter deux titres mondiaux, existait en deux versions : une version à roues découvertes classique mais aussi une version "S" ou "Monza" totalement carénée pour une meilleure efficacité aérodynamique. L'écurie se retira cependant fin 1955 dans le contexte du terrible accident des 24 Heures du Mans qui avait impliqué une voiture de la marque et fait plus de 80 morts.

Le retour en Formule 1 s'effectuera bien longtemps après, d'abord en tant que motoriste avec Sauber puis comme partenaire exclusif de l'écurie McLaren à partir du milieu des années 1990. Avec le constructeur allemand, l'équipe britannique retrouvera les avant-postes en remportant trois titres pilotes (1998, 1999 pour Mika Häkkinen et 2008 pour Lewis Hamiltin) ainsi qu'un titre constructeurs (1998). Mais leur relation d'exclusivité prendra fin en 2009, et Mercedes en profitera pour équiper Force India et surtout Brawn GP.

Les succès rencontrés par l'écurie menée par Ross Brawn incitent Mercedes à la racheter pour en faire la base de son grand retour comme équipe d'usine à partir de 2010. Les premières années, qui coïncident avec la fin de l'ère du V8 atmosphérique, ne sont pas exceptionnelles mais les premiers résultats notables tombent et l'écurie attire dans ses filets Hamilton, en provenance de... McLaren.

L'ère du V6 turbo hybride est celle d'une domination sans partage pour Mercedes qui reste à ce jour sur une série de 14 titres remportés sur 14 possibles entre 2014 et 2020, l'écurie remportant au passage ses premières couronnes chez les constructeurs et offrant à Hamilton six de ses sept titres, tout en permettant à Nico Rosberg d'entrer dans le cercle fermé des Champions du monde en 2016.

1954-1955 : Mercedes-Benz W196 "Monza" 1 / 14 Photo de: Daimler AG Pilotes : Juan Manuel Fangio, Hans Herrmann, Karl Kling, Stirling Moss 1954-1955 : Mercedes-Benz W196 2 / 14 Photo de: LAT Images Pilotes : Juan Manuel Fangio, Hans Herrmann, Karl Kling, Hermann Lang, Stirling Moss, André Simon, Piero Taruffi 2010 : Mercedes W01 3 / 14 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Michael Schumacher 2011 : Mercedes W02 4 / 14 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Michael Schumacher 2012 : Mercedes W03 5 / 14 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Nico Rosberg, Michael Schumacher 2013 : Mercedes W04 6 / 14 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotes : Lewis Hamilton, Nico Rosberg 2014 : Mercedes W05 Hybrid 7 / 14 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Lewis Hamilton, Nico Rosberg 2015 : Mercedes W06 Hybrid 8 / 14 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Lewis Hamilton, Nico Rosberg 2016 : Mercedes W07 Hybrid 9 / 14 Photo de: Daimler AG Pilotes : Lewis Hamilton, Nico Rosberg 2017 : Mercedes W08 EQ Power+ 10 / 14 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Valtteri Bottas, Lewis Hamilton 2018 : Mercedes W09 EQ Power+ 11 / 14 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotes : Valtteri Bottas, Lewis Hamilton 2019 : Mercedes W10 EQ Power+ 12 / 14 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotes : Valtteri Bottas, Lewis Hamilton 2020 : Mercedes W11 EQ Performance 13 / 14 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotes : Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, George Russell 2021 : Mercedes AMG F1 W12 E Performance 14 / 14 Photo de: Daimler AG Pilotes : Valtteri Bottas, Lewis Hamilton

