La Mercedes W14 évoluera encore d'ici la fin de saison

Mercedes ne compte pas abandonner tout de suite sa W14 pour se consacrer uniquement à sa monoplace de la saison prochaine. L'écurie de Bracley estime que le travail fourni lors des six Grands Prix encore à disputer apportera une valeur ajoutée au développement de la future W15 alors que, sportivement, elle est à la lutte avec Ferrari pour la deuxième place du championnat constructeurs.

La monoplace de Lewis Hamilton et George Russell a fait l'objet d'un changement de direction dans le développement des pontons à partir du Grand Prix de Monaco en mai dernier, mais le constructeur allemand n'est pas parvenu pour autant à remporter la moindre course jusqu'à présent en 2023. À Austin, pour le Grand Prix des États-Unis prévu après la mi-octobre, des évolutions sont attendues, et elles ne seront pas pensées que pour le court terme.

"Même si l'on doit profiter de l'hiver pour effectuer des développements plus fondamentaux pour la W15, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec la voiture actuelle, qui la rendront plus rapide et qui nous aideront à apprendre et à comprendre comment développer la monoplace de l'année prochaine", assure, Rosie Wait, directrice de la stratégie. "C'est ce que l'on a déjà fait et que l'on continuera à faire. Ainsi, les nouvelles pièces que l'on apportera en piste servent à deux choses : on espère gagner en performance et rendre la voiture actuelle plus rapide, mais elles ciblent toutes spécifiquement des domaines dans lesquels on a besoin d'approfondir notre compréhension."

"Les choses que l'on apprend en les testant cette année alimenteront directement le développement de la W15. On ne doit pas non plus perdre de vue que l'on est dans une lutte serrée avec Ferrari pour la deuxième place du championnat, et que cette position est vraiment importante pour nous. On a donc des évolutions en préparation et on continuera de les installer sur la voiture."

Dernièrement, Mercedes a insisté sur la nécessité de ne fermer la porte à aucune voie de développement pour concevoir la monoplace de la saison prochaine.

"Nous ne nous accrochons certainement pas à des concepts que nous avons eus précédemment", insiste le directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin. "Nous sommes très ouverts d'esprit et ces deux dernières années ont été une leçon d'humilité. Nous sommes une équipe qui travaille très dur pour essayer de revenir aux avant-postes."

