Schumacher : "On était surpris d'atteindre la Q3"

Mick Schumacher, nous avons entendu votre enthousiasme à la radio quand on vous a annoncé que vous étiez en Q3. Vous êtes huitième, vous devez être content !

Oui. Nous étions assez surpris de pouvoir atteindre la Q3. Beaucoup d'équipes nous voyaient sortir en Q1. Nous, nous nous voyions en Q2. Être plus performants que certains concurrents qui semblaient être plus rapides jusqu'à présent, c'est super, surtout sur cette piste où dépasser reste assez difficile. J'attends la course avec impatience !

La voiture fonctionne-t-elle bien ici ?

Oui, j'avais vraiment beaucoup de confiance dès le début dans la voiture, les réglages n'ont même pas eu besoin de modifications. Nous sommes assurément partis du bon pied.

C'est le moment parfait pour accomplir une telle performance, alors que votre avenir est incertain. Vous devez être ravi d'avoir montré à tout le monde ce dont vous êtes capable quand tout fonctionne.

Oui. Bien sûr, il reste la course. C'est là-dessus que je me concentre désormais. Mais jusque-là, nous étions relativement satisfaits des performances. C'est une case que nous voulions cocher, et nous l'avons cochée, sans aucun doute ! C'est donc une bonne journée.

Vous avez dit que la pression vous motivait. Vous n'avez probablement jamais eu autant de pression en tant que pilote de F1. Quelle est votre niveau de motivation actuel ? Quel est votre état d'esprit au moment d'aborder ces séances ?

Je me sens super bien : la voiture est bonne, surtout sur cette piste. Nous savions que nous allions être compétitifs ici. Et il nous fallait essayer d'être compétitifs ici, car nous savons que Monza va être dur pour nous. Il faut que nous marquions les points et prenions tout ce que nous pouvons, afin de compenser les courses qui ne marchent pas forcément comme nous les imaginons.

Quelle est votre approche pour la course ? Il faudra être présent sous le drapeau à damier, il y a des points à marquer. C'est le genre de course où il va se passer des choses et la voiture de sécurité sera mise à contribution…

Bien sûr. On a vu que c'était immensément dur, car cette piste a énormément de caractère, et on pilote sous une pression constante : les lignes droites sont très courtes. Bref, je suis très enthousiaste à ce sujet. Nous ne partons pas derrière le chaos [du départ], nous partons un peu devant, alors espérons pouvoir nous tenir à l'écart des problèmes et faire de notre mieux.

C'est une sacrée manière de rebondir après plusieurs courses difficiles pour l'écurie.

Nous savions que le package était censé mieux fonctionner ici, simplement car les données le suggèrent. Nous sommes contents de voir que la corrélation entre Budapest et ici fonctionne bien et que le package apporte quelque chose. C'est tout ce que nous pouvons obtenir pour l'instant, la huitième place semble être un bon résultat par rapport aux deux dernières courses.

Diriez-vous que le rythme sur les longs relais est en phase avec celui sur un tour ?

Le rythme sur les longs relais n'avait pas l'air trop mauvais. Je pense que tout le monde va rencontrer quelques difficultés avec la gestion des pneus. C'est une piste très intense pour les pneus, la température en surface semble être une source d'inquiétude particulière par moment. Bref, j'ai hâte de prendre le départ et de voir ce qu'on peut faire.

Propos recueillis par Adam Cooper

