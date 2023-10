Mika Häkkinen va accompagner la carrière de Kush Maini

Mika Häkkinen soutient le pilote de Formule 2 Kush Maini avec une ambition très claire : "La F1 est notre objectif".

Les références de Mika Häkkinen dans ce domaine sont solides, puisqu'il a joué un rôle important dans la progression de Valtteri Bottas, vainqueur de Grand Prix avec Mercedes et aujourd'hui pilote Alfa Romeo Sauber. Mark Webber joue un rôle similaire avec Oscar Piastri, qui a percé durant la seconde moitié de la saison avec des podiums et une victoire en course sprint à son actif. Le fait d'avoir à ses côtés un vainqueur de Grand Prix expérimenté permet à un jeune pilote de se concentrer sur l'essentiel au cours d'un week-end de course, d'apprendre à se mettre en avant au sein d'une équipe et d'optimiser sa communication. Il peut également bénéficier d'un puissant effet de levier commercial, en établissant des liens avec des sponsors.

Maini a été l'un des quatre meilleurs pilotes de la première moitié de la saison de F2 avec Campos Racing, mais ses résultats se sont tassés au cours de la seconde partie du championnat. Cependant, avec Häkkinen comme mentor, Maini pense qu'il peut se battre aux avant-postes en 2024.

"Je pense qu'à partir de l'année prochaine, mon approche et celle de mon équipe seront beaucoup plus structurées grâce à Mika", déclare Maini. "Avoir un entraîneur qui s'occupe de votre nutrition sur le circuit, un coach mental qui s'occupe de tout ce que vous vivez pendant un week-end de course. En fait, la méthode de travail de Mika consiste à tout réduire au point que le pilote n'a plus qu'une seule tâche à accomplir".

Maini, 23 ans et originaire de Bangalore, est le frère cadet d'Arjun Maini, qui a couru deux saisons en F2 et a été brièvement pilote de développement pour l'écurie Haas F1. Le jeune Maini a terminé deuxième du championnat britannique de F3 en 2020, un championnat que Hakkinen a lui-même remporté en 1990.

"J'observe Mika depuis que je suis jeune. Et je sais tout ce qu'il a accompli dans ce sport", poursuit Maini. "Le simple fait qu'il croie que je puisse atteindre la Formule 1 montre que nous avons fait quelque chose de bien au cours de ces 15 dernières années. C'est une arme redoutable que vous avez dans votre arsenal quand vous avez Mika Häkkinen derrière vous !"

Kush Maini sur le podium en F2.

"J'ai acquis une grande expérience en travaillant avec Valtteri Bottas, en le voyant progresser et mûrir en tant que pilote", déclare Häkkinen. "Plus récemment, j'ai suivi Kush, j'ai compris ses capacités, son talent de pilote. C'est une aventure très intéressante ensemble, pour devenir un pilote de course encore plus professionnel. La F1 est notre objectif, sans oublier la situation actuelle [en F2[."

Häkkinen ne sera pas un coach de pilote qui enseignera à Maini les techniques de pilotage : "Je ne pense pas que je doive mettre mon nez là-dedans". Mais il apportera son immense expérience de la vie d'un pilote de haut niveau, de la gestion du temps, de la communication avec une équipe et surtout, Häkkinen fera ce que Ron Dennis, l'ancien patron de McLaren, a fait pour lui, c'est-à-dire s'assurer que tout ce qui l'entoure dans sa vie est pris en charge pour qu'il n'ait qu'à se concentrer sur un seul travail, celui de piloter et de gagner. La gestion quotidienne de Maini sera assurée par Guillaume le Goff, qui s'occupe également de Pierre Gasly chez Alpine.

Häkkinen définit son rôle comme celui de quelqu'un qui doit tirer parti de la "communication et du réseau dont je dispose". "Ces atouts sont très puissants lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un jeune pilote talentueux. Je suis un ambassadeur de la Formule 1 et je fais partie de la F1 depuis 1991. C'est un atout, le pouvoir que j'ai d'emmener ce jeune pilote au bon endroit et au bon moment."

"Bien sûr, l'Inde est un pays immense et puissant. Je fais partie de ceux qui amènent un jeune pilote indien en Formule 1, qui amènent ces méga-entreprises à comprendre les opportunités que la Formule 1 peut leur apporter. Et vice versa, bien sûr, ce que la Formule 1 peut expérimenter et créer avec l'Inde. Je ne vois que de belles histoires."

"L'Inde va devenir très puissante. Et je veux que tous les Indiens connaissent Kush Maini, je veux que tout le monde en Inde l'encourage. Je veux qu'ils sentent qu'il va gagner en Formule 1. Bien sûr, cela demande beaucoup de travail et de sacrifices. Grâce à mon expérience dans le monde de la course automobile, je comprends l'importance du timing, d'être dans la bonne équipe, d'avoir les bons partenaires et de travailler avec les bonnes personnes."

Häkkinen précise que d'autres annonces concernant les prochaines étapes pour Maini suivront sous peu. Bien que la saison de F2 ne soit pas encore terminée, Maini se prépare déjà pour l'année prochaine : "Ayant Mika derrière moi, toute mon équipe étant créée maintenant et n'ayant pas à stresser à propos de la course, je pense que c'est une période très excitante pour moi, et je sens définitivement que je n'ai pas montré ce dont je suis capable dans la voiture" , dit-il. "Je suis très excité à l'idée de le montrer l'année prochaine."