Häkkinen voit Alonso renouer avec la victoire

Voilà bientôt neuf ans que Fernando Alonso a remporté sa 32e et, à ce jour, dernière victoire en Formule 1, au Grand Prix d'Espagne 2013. Du haut de ses 40 ans, le vétéran peut-il renouer avec le succès cette année ? Mika Häkkinen y croit.

Les carrières de ces deux doubles Champions du monde se sont brièvement croisées lors de la saison 2001 ; retraité depuis lors, Häkkinen a observé avec attention les montagnes russes qu'a été la carrière d'Alonso. Selon le Finlandais, ce dernier n'a rien perdu de son talent, et la nouvelle réglementation technique de 2022 pourrait jouer en sa faveur et en celle d'Alpine en leur permettant de se propulser aux avant-postes.

"Je suis toujours très impressionné par Fernando", déclare Häkkinen, qui est membre de la Laureus World Sports Academy. "On connaît sa motivation, sa forme physique, son amour du sport auto, et je l'imagine gagner. Il n'est pas en Formule 1 juste pour y être, il veut gagner et je suis très confiant. Je le vois gagner en Formule 1 tôt ou tard. Et l'équipe dans laquelle il se trouve actuellement, je suis sûr qu'avec les ressources et les moyens qu'ils ont, s'ils veulent les utiliser entièrement, ils peuvent gagner. Je ne serais donc pas surpris si 2022 était l'année où nous allons voir Alonso gagner des courses."

"Je dis ça car les voitures de cette année, avec la nouvelle réglementation, sont réglées de manière extrêmement différente de l'an dernier. Elles sont bien plus raides, elles glissent bien plus dans les virages lents, on n'a pas tant d'appui dans ces virages-là, alors il faut une très bonne maîtrise de la voiture, il faut être très agressif pour pouvoir générer une bonne température dans les pneus. C'est pourquoi si l'on considère le style de pilotage d'Alonso depuis qu'il a fait ses débuts en Formule 1, ainsi que ses performances, je ne serais pas surpris si ce style de pilotage allait bien avec cette nouvelle réglementation."

Häkkinen a toujours scruté Ferrari de (très) près...

Häkkinen est en revanche perplexe concernant la Scuderia Ferrari : à quoi s'attendre en 2022 pour l'écurie qui a pris la troisième place du dernier championnat en date, qui jouit d'un nouveau simulateur et qui a promis "beaucoup d'innovations" sur sa F1-75 ?

"Ma grande interrogation, c'est Ferrari", confirme le nordique. "Ils font quelques énormes changements. Ils pourraient emprunter la mauvaise direction, vous savez. J'ai connaissance de quelques points techniques qu'ils apportent à la voiture de cette année et qui sont très différents de ce dont ils avaient l'habitude. Ils ont donc dû partir d'une feuille blanche et c'est très difficile."

"Les essais autorisés pour les écuries avant le début de la saison sont très limités, ce n'est pas comme si on enchaînait dix jours d'essais en changeant les suspensions et les pièces aérodynamiques. Non, on ne fait pas ça. On n'a que quelques jours d'essais, peu de temps avant le début de la saison. C'est très compliqué. Il faut faire beaucoup de travail sur ordinateur et sur les simulateurs pour trouver les solutions qui, évidemment, ne reflètent pas le monde réel."

Les premiers essais auront lieu à Barcelone du 23 au 25 février, avant un second test à Bahreïn du 10 au 12 mars.