Double champion du monde de Formule 1, Mika Häkkinen a révélé avoir sérieusement remis en question son avenir en sport automobile après son terrible accident lors du Grand Prix d'Australie 1995, qui avait failli lui coûter la vie.

Invité du podcast Up To Speed aux côtés de son ancien coéquipier chez McLaren, David Coulthard, il est revenu sur les épreuves physiques et psychologiques qu'il a dû surmonter après cet accident à Adélaïde, au cours duquel il avait subi une fracture du crâne.

Lors des qualifications, une crevaison avait fait décoller sa McLaren avant qu'elle ne parte dans une violente rotation à haute vitesse et ne percute le mur de pneus situé à l'extérieur du virage de Brewery Bend.

"Quand la voiture s'est mise en travers et qu'elle a heurté ce gros vibreur à la sortie, avant de décoller, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être un gros accident", se souvient Häkkinen. "La voiture ne ralentissait pas du tout, et je savais que le mur n'était plus très loin. La vitesse était énorme, et la voiture tournait dans les airs."

"C'était difficile de savoir à quel moment j'allais percuter le mur. Normalement, quand on tape un mur, on serre le volant de toutes ses forces et on contracte tous ses muscles, mais là, je ne voyais même pas le moment arriver."

"Le problème, c'est que lorsque j'ai essayé de bouger les mains ou les jambes, c'était impossible. Je me suis dit : 'Oh merde.' Puis quelqu'un est arrivé devant moi et m'a dit : 'Détends-toi, ne fais rien, essaie de rester calme.' Ensuite, quelqu'un a éteint la lumière."

Mika Hakkinen (McLaren) en 1995 Photo de: Sutton Images

Häkkinen avait subi une fracture du crâne, une hémorragie interne et une obstruction des voies respiratoires. Le délégué médical de la F1, le docteur Sid Watkins, ainsi que les médecins bénévoles Jerome Cockings et Steve Lewis, lui avaient sauvé la vie, Cockings pratiquant une trachéotomie d'urgence en bord de piste. Le Finlandais était resté hospitalisé pendant environ deux mois.

"Les premières personnes que j'ai vues venir me rendre visite, c'étaient Ron et Lisa Dennis. La première personne que j'ai vue, c'était Lisa Dennis devant moi. Mais bien sûr, j'étais tellement sous médicaments que j'ai cru être au paradis."

"Puis j'ai regardé à gauche et j'ai vu Ron Dennis debout. Je me suis alors dit que ce n'était finalement pas le paradis", ajoute-t-il en riant.

Malgré ce grave traumatisme crânien, Häkkinen a repris le volant d'une F1 dès les mois suivants, à l'occasion d'essais privés. Le Finlandais, aujourd'hui âgé de 57 ans, admet toutefois que la décision de revenir n'a pas été facile.

"Je pense que ce moment où il faut prendre une décision est l'un des plus difficiles", explique-t-il. "On peut très facilement se dire : 'Je vais donner une autre direction à ma vie et oublier le sport automobile'."

"Cette décision, il faut la prendre seul, et on traverse alors énormément de réflexions. Que veut-on faire de sa vie ? Quel est son avenir ? Les questions reviennent sans cesse dans votre tête : 'Il y a seulement quelques mois, j'ai failli mourir. Est-ce que je veux vraiment retourner dans ce milieu ?'"

Au final, sa passion pour le pilotage a pris le dessus sur ses craintes.

"Le sport automobile est une passion immense, tout comme le fait de piloter et de contrôler cette incroyable Formule 1 à très haute vitesse", conclut-il. "Quand tout fonctionne, que le travail d'équipe avec les mécaniciens et les ingénieurs est parfait, c'est extraordinaire. J'ai donc décidé de revenir. Je ne sais pas si c'est lié à la jeunesse, à l'ego ou au besoin de prouver qu'on en est capable."

"J'ai pris la décision de revenir, mais ce n'était pas une décision facile. Il faut travailler sur son état d'esprit. Quand on remonte dans une voiture après un accident, il faut réussir à ne pas penser à la peur du crash. Un autre accident arrivera un jour. Tu auras de nouveau un accident, mais il ne faut pas avoir peur de ce moment."