C'était un 1er juin : la dernière victoire de Williams à Monaco

Chose étonnante pour une écurie dont les heures de gloires furent lors des décennies 1980-1990, mais avant la victoire de Montoya le dernier succès monégasque des hommes de Frank Williams remontait à... 1983, grâce à Keke Rosberg. Une disette de 20 ans, donc, à laquelle le Colombien va mettre fin grâce à un choix stratégique avisé. Parti troisième sur la grille mais auteur d'un départ canon, il dépasse Kimi Räikkönen et se positionne dans les échappements de son équipier et poleman Ralf Schumacher.

Mais alors que Ralf s'arrête trop tôt, retombant irrémédiablement derrière des voitures lentes, et alors que Michael Schumacher (parti cinquième) a fait le choix d'un premier relais long, subissant un important trafic nommé Jarno Trulli, Montoya et le leader du championnat Räikkönen choisissent la voie intermédiaire et rallieront l'arrivée dans cet ordre, jamais décollés l'un de l'autre.

Un dernier moment de stress intervient en fin de course quand, alerté par BMW que son moteur montre des signes de faiblesse, Montoya ralentit nettement, au point de voir la Ferrari de Schumacher recoller au duo de tête. Les trois hommes franchissent la ligne d'arrivée séparés par moins de deux secondes, au terme d'une course où il n'y aura eu aucun dépassement sur la piste (en dehors du premier tour, qui n'est traditionnellement jamais décompté dans les statistiques officielles).

