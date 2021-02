Les F1 les plus victorieuses de l'Histoire

La saison 2020 aura beau avoir été raccourcie, Mercedes aura poursuivi sa dynamique avec 13 victoires en 17 Grands Prix. Cela représente un ratio de 76,5% de courses remportées, soit le taux le plus élevé depuis la période 2014-2016. La W11 s'est inscrite sans problème dans les traces de ses devancières, ajoutant à ses statistiques l'innovation technique avec notamment la présence du DAS, le dispositif (d'ores et déjà interdit à partir de 2021) permettant de modifier le pincement des roues avant en plein roulage en avançant ou reculant le volant.

Les sept dernières F1 de Mercedes, toutes Championnes du monde, figurent dans le top 20 des monoplaces qui ont remporté, en valeur absolue, le plus grand nombre de Grands Prix. Cet accomplissement laisse entrevoir à quel point l'écurie allemande a marqué cette ère qui s'achèvera normalement en fin d'année et aura su, jusqu'ici, résister à l'usure du temps et aux changements réglementaires imposés.

L'heure est venue de découvrir ou redécouvrir le Panthéon des F1 les plus victorieuses :

Mercedes W07 Hybrid (2016) 1 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 21 Victoires : 19 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (10) et Nico Rosberg (9) Champion : Nico Rosberg McLaren M23 (1973-1978) 2 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 80 Victoires : 16 Pilotes victorieux : James Hunt (6), Emerson Fittipaldi (5), Denny Hulme (2), Peter Revson (2) et Jochen Mass (1) Champions : Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976) Mercedes W05 Hybrid (2014) 3 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 19 Victoires : 16 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (11) et Nico Rosberg (5) Champion : Lewis Hamilton Mercedes W06 Hybrid (2015) 4 / 88 Photo de: Mercedes AMG Départs : 19 Victoires : 16 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (10) et Nico Rosberg (6) Champion : Lewis Hamilton McLaren MP4/4 (1988) 5 / 88 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Départs : 16 Victoires : 15 Pilotes victorieux : Ayrton Senna (8) et Alain Prost (7) Champion : Ayrton Senna Ferrari F2002 (2002-2003) 6 / 88 Photo de: Ferrari Media Center Départs : 19 Victoires : 15 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (11) et Rubens Barrichello (4) Champion : Michael Schumacher (2002 et 2003) Ferrari F2004 (2004) 7 / 88 Photo de: Shell Motorsport Départs : 18 Victoires : 15 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (13) et Rubens Barrichello (2) Champion : Michael Schumacher Mercedes W10 (2019) 8 / 88 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Départs : 21 Victoires : 15 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (11) et Valtteri Bottas (4) Champion : Lewis Hamilton Ferrari 500 (1952-1957) 9 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 18 Victoires : 14 Pilotes victorieux : Alberto Ascari (11), Piero Taruffi (1), Mike Hawthorn (1) et Giuseppe Farina (1) Champion : Alberto Ascari (1952 et 1953) Lotus 25 (1962-1967) 10 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 49 Victoires : 14 Pilote victorieux : Jim Clark (14) Champion : Jim Clark (1963 et 1965) Red Bull RB9 (2013) 11 / 88 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Départs : 19 Victoires : 13 Pilote victorieux : Sebastian Vettel (13) Champion : Sebastian Vettel Mercedes W11 EQ Performance (2020) 12 / 88 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Départs : 17 Victoires : 13 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (11), Valtteri Bottas (2) Champion : Lewis Hamilton McLaren MP4/2 (1984) 13 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 16 Victoires : 12 Pilotes victorieux : Alain Prost (7) et Niki Lauda (5) Champion : Niki Lauda Williams FW18 (1996) 14 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 12 Pilotes victorieux : Damon Hill (8) et Jacques Villeneuve (4) Champion : Damon Hill Red Bull RB7 (2011) 15 / 88 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Départs : 19 Victoires : 12 Pilotes victorieux : Sebastian Vettel (11) et Mark Webber (1) Champion : Sebastian Vettel Mercedes W08 EQ Power+ (2017) 16 / 88 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Départs : 20 Victoires : 12 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (9) et Valtteri Bottas (3) Champion : Lewis Hamilton Benetton B195 (1995) 17 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 17 Victoires : 11 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (9) et Johnny Herbert (2) Champion : Michael Schumacher Mercedes W09 EQ Power+ (2018) 18 / 88 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Départs : 21 Victoires : 11 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (11) Champion : Lewis Hamilton McLaren MP4/5 (1989) 19 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 10 Pilotes victorieux : Ayrton Senna (6) et Alain Prost (4) Champion : Alain Prost Williams FW14B (1992) 20 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 10 Pilotes victorieux : Nigel Mansell (9) et Riccardo Patrese (1) Champion : Nigel Mansell Williams FW15C (1993) 21 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 10 Pilotes victorieux : Alain Prost (7) et Damon Hill (3) Champion : Alain Prost Ferrari F1-2000 (2000) 22 / 88 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Départs : 17 Victoires : 10 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (9) et Rubens Barrichello (1) Champion : Michael Schumacher Ferrari F2001 (2001-2002) 23 / 88 Photo de: Ferrari Media Center Départs : 20 Victoires : 10 Pilote victorieux : Michael Schumacher (10) Champion : Michael Schumacher (2001 et 2002) McLaren MP4/20 (2005) 24 / 88 Photo de: McLaren Départs : 19 Victoires : 10 Pilotes victorieux : Kimi Räikkönen (7) et Juan Pablo Montoya (3) Champion : aucun Vanwall VW5 (1957-1958) 25 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 15 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Stirling Moss (5) et Tony Brooks (4) Champion : aucun Ferrari 312T (1975) 26 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 15 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Niki Lauda (6) et Clay Regazzoni (3) Champion : Niki Lauda Williams FW11 (1986) 27 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Nigel Mansell (5) et Nelson Piquet (4) Champion : aucun Williams FW11B (1987) 28 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Nigel Mansell (6) et Nelson Piquet (3) Champion : Nelson Piquet McLaren MP4/13 (1998) 29 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Mika Häkkinen (8) et David Coulthard (1) Champion : Mika Häkkinen Ferrari 248 F1 (2006) 30 / 88 Photo de: Ferrari Media Center Départs : 18 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (7) et Felipe Massa (2) Champion : aucun Ferrari F2007 (2007) 31 / 88 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Départs : 17 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Kimi Räikkönen (6) et Felipe Massa (3) Champion : Kimi Räikkönen Red Bull RB6 (2010) 32 / 88 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Départs : 19 Victoires : 9 Pilotes victorieux : Sebastian Vettel (5) et Mark Webber (4) Champion : Sebastian Vettel Maserati 250F (1954-1960) 33 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 43 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Juan Manuel Fangio (6) et Stirling Moss (2) Champion : Juan Manuel Fangio (1954 et 1957) Tyrrell 003 (1971-1972) 34 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 8 Pilote victorieux : Jackie Stewart (8) Champion : Jackie Stewart (1971) Lotus 72E (1973-1975) 35 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 39 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Ronnie Peterson (7) et Emerson Fittipaldi (1) Champion : aucun Ferrari 312T2 (1976-1978) 36 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 31 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Niki Lauda (6) et Carlos Reutemann (2) Champion : Niki Lauda (1977) McLaren MP4/6 (1991) 37 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Ayrton Senna (7) et Gerhard Berger (1) Champion : Ayrton Senna Benetton B194 (1994) 38 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 8 Pilote victorieux : Michael Schumacher (8) Champion : Michael Schumacher Williams FW19 (1997) 39 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 17 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Jacques Villeneuve (7) et Heinz-Harald Frentzen (1) Champion : Jacques Villeneuve Renault R25 (2005) 40 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 19 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Fernando Alonso (7) et Giancarlo Fisichella (1) Champion : Fernando Alonso Renault R26 (2006) 41 / 88 Photo de: Renault F1 Départs : 18 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Fernando Alonso (7) et Giancarlo Fisichella (1) Champion : Fernando Alonso McLaren MP4-22 (2007) 42 / 88 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Départs : 17 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (4) et Fernando Alonso (4) Champion : aucun Ferrari F2008 (2008) 43 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 18 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Felipe Massa (6) et Kimi Räikkönen (2) Champion : aucun Brawn BGP 001 (2009) 44 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 17 Victoires : 8 Pilotes victorieux : Jenson Button (6) et Rubens Barrichello (2) Champion : Jenson Button Lotus 72D (1971-1973) 45 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 23 Victoires : 7 Pilote victorieux : Emerson Fittipaldi (7) Champion : Emerson Fittipaldi (1972) Lotus 78 (1977-1978) 46 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 31 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Mario Andretti (5), Gunnar Nilsson (1) et Ronnie Peterson (1) Champion : Mario Andretti (1978) Williams FW14 (1991) 47 / 88 Photo de: Williams Départs : 16 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Nigel Mansell (5) et Riccardo Patrese (2) Champion : aucun McLaren MP4/14 (1999) 48 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Mika Häkkinen (5) et David Coulthard (2) Champion : Mika Häkkinen McLaren MP4/15 (2000) 49 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 17 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Mika Häkkinen (4) et David Coulthard (3) Champion : aucun Ferrari F2003-GA (2003) 50 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 12 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Michael Schumacher (5) et Rubens Barrichello (2) Champion : Michael Schumacher (2003) Red Bull RB8 (2012) 51 / 88 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Départs : 20 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Sebastian Vettel (5) et Mark Webber (2) Champion : Sebastian Vettel McLaren MP4-27 (2012) 52 / 88 Photo de: Rainier Ehrhardt Départs : 20 Victoires : 7 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (4) et Jenson Button (3) Champion : aucun Alfa Romeo 158 (1950) 53 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 6 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Giuseppe Farina (3) et Juan Manuel Fangio (3) Champion : Giuseppe Farina Mercedes W196 (1954-1955) 54 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 10 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Juan Manuel Fangio (5) et Stirling Moss (1) Champion : Juan Manuel Fangio (1954 et 1955) Cooper T51 (1959-1963) 55 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 24 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Jack Brabham (2), Stirling Moss (2) et Bruce McLaren (2) Champion : Jack Brabham (1959 et 1960) BRM P57 (1962-1965) 56 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 31 Victoires : 6 Pilote victorieux : Graham Hill (6) Champion : Graham Hill (1962) BRM P261 (1964-1968) 57 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 34 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Graham Hill (4) et Jackie Stewart (2) Champion : aucun Lotus 49 (1967-1970) 58 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 18 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Jim Clark (5) et Graham Hill (1) Champion : Graham Hill (1968) Lotus 79 (1978-1979) 59 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 26 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Mario Andretti (5) et Ronnie Peterson (1) Champion : Mario Andretti (1978) Ferrari 312T4 (1979) 60 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 13 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Gilles Villeneuve (3) et Jody Scheckter (3) Champion : Jody Scheckter Williams FW07 (1979-1980) 61 / 88 Photo de: Williams F1 Départs : 16 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Alan Jones (5) et Clay Regazzoni (1) Champion : Alan Jones (1980) McLaren MP4/2B (1985) 62 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Alain Prost (5) et Niki Lauda (1) Champion : Alain Prost McLaren MP4/5B (1990) 63 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 6 Pilote victorieux : Ayrton Senna (6) Champion : Ayrton Senna Ferrari 641 (1990) 64 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 16 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Alain Prost (5) et Nigel Mansell (1) Champion : aucun Ferrari F300 (1998) 65 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 6 Pilote victorieux : Michael Schumacher (6) Champion : aucun Ferrari 399 (1999) 66 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 16 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Eddie Irvine (4) et Michael Schumacher (2) Champion : aucun McLaren MP4-23 (2008) 67 / 88 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Départs : 18 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (5) et Heikki Kovalainen (1) Champion : Lewis Hamilton Red Bull RB5 (2009) 68 / 88 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Départs : 17 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Sebastian Vettel (4) et Mark Webber (2) Champion : aucun McLaren MP4-26 (2011) 69 / 88 Photo de: Alessio Morgese Départs : 19 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Jenson Button (3) et Lewis Hamilton (3) Champion : aucun Ferrari SF71H (2018) 70 / 88 Photo de: Manuel Goria / Motorsport Images Départs : 21 Victoires : 6 Pilotes victorieux : Sebastian Vettel (5) et Kimi Räikkönen (1) Champion : aucun Ferrari D50 (d'abord Lancia D50, puis Ferrari D50/801) (1954-1957) 71 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 18 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Juan Manuel Fangio (3), Peter Collins (2) et Luigi Musso (1). Fangio et Musso ont partagé une victoire. Champion : Juan Manuel Fangio (1956) Cooper T53 (1960-1962) 72 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 21 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Jack Brabham (5) Champion : Jack Brabham (1960) Ferrari D246 (1958-1960) 73 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 25 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Tony Brooks (2), Mike Hawthorn (1), Peter Collins (1) et Phil Hill (1) Champion : Mike Hawthorn (1958) Ferrari 156 (1961-1962) 74 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 13 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Wolfgang von Trips (2), Phil Hill (2) et Giancarlo Baghetti (1) Champion : Phil Hill (1961) Lotus 33 (1964-1967) 75 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 27 Victoires : 5 Pilote victorieux : Jim Clark (5) Champion : Jim Clark (1965) Matra MS80 (1969) 76 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 10 Victoires : 5 Pilote victorieux : Jackie Stewart (5) Champion : Jackie Stewart Lotus 49B (1968-1970) 77 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 21 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Graham Hill (3), Jo Siffert (1) et Jochen Rindt (1) Champion : Graham Hill (1968) Lotus 72C (1970-1971) 78 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 10 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Jochen Rindt (4) et Emerson Fittipaldi (1) Champion : Jochen Rindt (1970) Ferrari 312B (1970-1971) 79 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 18 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Jacky Ickx (3), Clay Regazzoni (1) et Mario Andretti (1) Champion : aucun Tyrrell 006 (1972-1974) 80 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 22 Victoires : 5 Pilote victorieux : Jackie Stewart (5) Champion : Jackie Stewart (1973) Williams FW07B (1980) 81 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 14 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Alan Jones (4) et Carlos Reutemann (1) Champion : Alan Jones McLaren MP4/7A (1992) 82 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 14 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Ayrton Senna (3) et Gerhard Berger (2) Champion : aucun McLaren MP4/8 (1993) 83 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 16 Victoires : 5 Pilote victorieux : Ayrton Senna (5) Champion : aucun Williams FW16B (1994) 84 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 8 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Damon Hill (4) et Nigel Mansell (1) Champion : aucun Ferrari F310B (1997) 85 / 88 Photo de: LAT Images Départs : 17 Victoires : 5 Pilote victorieux : Michael Schumacher (5) Champion : aucun McLaren MP4-25 (2010) 86 / 88 Photo de: Sutton Motorsport Images Départs : 19 Victoires : 5 Pilotes victorieux : Lewis Hamilton (3) et Jenson Button (2) Champion : aucun Ferrari F10 (2010) 87 / 88 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Départs : 19 Victoires : 5 Pilote victorieux : Fernando Alonso (5) Champion : aucun Ferrari SF70H (2017) 88 / 88 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Départs : 20 Victoires : 5 Pilote victorieux : Sebastian Vettel (5) Champion : aucun

Plus représentatif mais pas toujours simple à calculer, voici le taux de réussite, à savoir le ratio entre le nombre de victoires et le nombre de Grands Prix disputés. Pour simplifier le tableau, n'ont été retenues que les F1 ayant remporté au moins cinq courses et dont le ratio est égal ou supérieur à 60%.