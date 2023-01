Montoya : Andretti-Cadillac n'arrivera pas en F1 en tant que 11e équipe Alors qu'Andretti et Cadillac se sont associés en vue d'une arrivée en Formule 1, Juan Pablo Montoya juge que l'alliance aura bien plus de chance de parvenir à son but en rachetant une structure existante qu'en tentant d'en devenir un 11e constructeur.