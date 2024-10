Montoya critique la FIA face à Verstappen : "C'est vraiment petit"

Juan Pablo Montoya estime que "la FIA a réagi de manière excessive" en sanctionnant Max Verstappen pour son langage grossier en conférence de presse avant le Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais a ensuite contesté cette décision en répondant laconiquement aux questions de la conférence de presse suivante, tout en faisant planer la menace de quitter, à terme, le championnat.

Pour l'ancien pilote Williams, la liberté d'expression dont a toujours bénéficié le triple champion du monde en titre dans l'environnement Red Bull a beaucoup de poids. La manière dont la FIA a agi lui laisse également un goût amer mais il estime surtout que ce serrage de vis pourrait déplaire aux dirigeants de la Formule 1.

"Être chez Red Bull est quelque chose de très important pour Max", rappelle Juan Pablo Montoya dans une interview accordée à Gambling Zone. "Il peut être lui-même et ça convient à Red Bull. La FIA a réagi de manière excessive. Après ce qui s'est passé en conférence de presse, Max aurait simplement dû recevoir un avertissement. C'est vraiment petit. Et pourquoi ?"

"Je pense qu'il a géré ça à sa manière. Et au bout d'un moment, la F1 va dire à la FIA de le laisser tranquille, car ils ont besoin de lui. À un moment donné, la FIA doit dire 'Oh, on s'est planté'. Mais s'ils reculent, ils estimeront qu'ils doivent tout de même rester fidèles à leur décision."

L'on ignore encore de quel travail d'intérêt général devra s'acquitter Max Verstappen. Selon Juan Pablo Montoya, il est encore possible de sortir de cette situation par le haut avant de retrouver de la sérénité.

"Que faire ? Rester sur sa décision en misant sur le long terme ?", interroge le Colombien. "Ou se poser avec lui pour lui expliquer qu'il a été puni mais qu'on va lui rendre la vie plus facile désormais, en fixant une norme de manière à ne plus prononcer de sanctions, en trouvant une solution à l'amiable pour les deux parties ?"

"Par exemple, ils pourraient faire venir des enfants sur un circuit pour un événement spécial et dire à Max qu'ils ont besoin de lui pendant vingt minutes, puis prononcer une trêve tout en lui rappelant qu'il doit surveiller son langage. Et le problème serait réglé."

Juan Pablo Montoya n'en est toutefois pas convaincu, lui qui redoute que cette affaire ne prenne un tournant plus personnel entre les protagonistes, et qui nuirait à l'image que cherche à façonner la F1 depuis plusieurs années.

"Si ça devient une question d'ego et que ça s'aggrave, quand la F1 interviendra-t-elle et dira-t-elle à la FIA que ce n'est pas bon pour la discipline ?", prévient l'ancien pilote. "S'il s'agissait d'un autre pilote, ce ne serait probablement pas un problème. Max ne mâche pas ses mots."

"Ils disent qu'ils veulent des pilotes aimables et qui ne jurent pas, alors pourquoi sont-ils heureux de les mettre en avant quand ils crient à la radio ? Et personne n'en parle parce qu'ils veulent construire quelque chose et créer cette atmosphère. C'est très bien, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre."