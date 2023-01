Montoya aurait choisi Jean Todt pour succéder à Binotto

Charger le lecteur audio

Après avoir passé quatre ans à la tête de la Scuderia Ferrari, sans réussir à décrocher le titre mondial, Mattia Binotto a dû passer la main. L'Italien a en effet quitté Maranello à l'issue d'une saison 2022 décevante pour Ferrari en dépit de sa deuxième place au championnat constructeurs.

Son remplaçant a d'ores et déjà été désigné, il s'agit de Frédéric Vasseur. En moins de dix ans, la Scuderia a vu passer cinq directeurs différents. Une instabilité qui tranche avec la manière dont sont gérées les autres équipes de pointe, puisque Toto Wolff dirige Mercedes depuis 2013 alors que Christian Horner figure au sommet de la hiérarchie Red Bull Racing depuis la fondation de l'équipe, en 2005.

Juan Pablo Montoya a résumé la situation particulière de Ferrari dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "L'une des choses difficiles avec Ferrari, c'est que personne n'a l'impression d'avoir la sécurité de l'emploi, tout le monde attend que vous fassiez un faux pas pour pouvoir vous virer", a affirmé l'ancien pilote Williams et McLaren.

"C'est comme ça que je le vois depuis l'extérieur. Regardez Toto, vous savez que Toto n'ira nulle part. Regardez Christian ou Helmut [Marko], ils n'iront nulle part. Mais regardez le chef de Ferrari et vous vous demanderez toujours : 'Combien de temps va-t-il rester celui-là ?' Parce qu'il y aura toujours quelqu'un après lui."

Frédéric Vasseur, nouveau directeur de la Scuderia Ferrari

Vasseur sera quant à lui le premier Français à assumer le rôle de directeur de Ferrari depuis Jean Todt, il y a 16 ans. L'ancien président de la FIA est encore aujourd'hui le dernier directeur ayant emmené le Cheval cabré vers les deux titres mondiaux lors d'une même année. C'était en 2007, avec le titre pilotes pour Kimi Räikkönen.

Par ailleurs, c'est vers Todt que ce serait tourné Montoya s'il avait eu le pouvoir de choisir le nouveau directeur de Ferrari, compte tenu des nombreux succès accumulés lors de son passage à Maranello.

"Je pensais qu'ils allaient mettre Jean Todt à ce poste", a reconnu le Colombien. "Pour être honnête, cela aurait été mon choix. Je ne sais pas s'il voulait le poste mais c'est le gars qui faisait le boulot avant et je pense que tout le monde le respecte suffisamment pour que personne ne le fasse chier (sic). Il n'a pas besoin du poste donc quand vous n'avez pas besoin du poste et que vous ne vous souciez pas [de le perdre], je pense que vous avez plus de couilles (sic) pour prendre les bonnes décisions."

"Mais j'espère que [Ferrari] fera du bon travail. C'est assez surprenant, leur voiture était tellement forte début [2022] et ils ne l'ont pas bien exploitée. Et à la surprise générale, ils... Vous pouviez les entendre dire : 'Oh, on peut encore gagner les dix prochaines courses'. Et ils n'en ont pas gagné une seule."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi