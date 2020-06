Montoya : Ralf Schumacher était bien meilleur qu'on ne le pensait

Il est indéniable que Ralf Schumacher a fait sa carrière dans l'ombre de son frère Michael, six ans plus âgé. Lorsque le jeune Allemand a fait ses débuts en Formule 1 avec Jordan en 1997, son aîné était déjà double Champion du monde et allait remporter cinq autres titres par la suite. Le palmarès de Ralf, dont beaucoup rêveraient – six pole positions, six victoires et 27 podiums en 180 départs – en est-il minimisé ? Selon son ancien coéquipier Juan Pablo Montoya, sa pointe de vitesse était en tout cas fulgurante.

"Il était très, très, très, très bon – bien meilleur que ne le pensaient les gens. Il était tellement rapide ! Et il était rapide partout", souligne Montoya dans le podcast Beyond The Grid. "Je me rappelle mes premiers essais [en tant que titulaire] à Jerez, j'avais du mal à tenir le rythme de Ralf. C'était dur. Je me rappelle qu'il était vraiment, vraiment rapide, et chaque fois que je me rapprochais, il plaçait la barre plus haut, encore et encore. Je me disais, oh mon dieu ! J'étais très loin."

Et lorsqu'il est demandé à Montoya de comparer Schumacher à son autre coéquipier, Kimi Räikkönen, qu'il a côtoyé chez McLaren, le Colombien révèle les forces et les faiblesses des deux hommes : "Kimi était meilleur en course. Son rythme de course était vraiment bon. Tous deux étaient vraiment rapides. Kimi faisait si souvent la fête à l'époque, il était incontrôlable... Le problème avec Ralf, c'est que dans son meilleur jour, quand il était vraiment rapide, si l'on parvenait à le battre – même d'un millième de seconde – c'était gagné... Il commençait à douter de tout ce qu'il faisait et finissait par s'effondrer."

Juan Pablo Montoya face à Ralf Schumacher chez Williams

Pilote Pole positions Victoires Meilleurs tours Podiums Points Juan Pablo Montoya 11 4 11 22 195 Ralf Schumacher 5 6 6 21 173