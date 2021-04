Le moteur Honda est "très, très proche" du Mercedes

Comme l'avait prédit Toto Wolff, Honda a bel et bien "tout tenté" pour cette dernière saison en Formule 1. Le constructeur japonais, qui équipe Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri, est "très proche" du niveau de performance de l'unité de puissance de Mercedes, selon Franz Tost, le directeur de l'écurie italienne. Honda a présenté un tout nouveau moteur, plus petit et plus puissant, qui séduit l'Autrichien.

"Je dois dire que Honda a fait un travail fantastique à Sakura, cette nouvelle unité de puissance est beaucoup plus puissante et plus souple que par le passé. Je crois que Honda est vraiment très, très proche de Mercedes. Je ne peux que remercier les ingénieurs japonais." Red Bull reprendra par ailleurs l'exploitation du moteur en 2022 après avoir passé trois saisons avec Honda.

Pour Tost, "Mercedes et Red Bull sont au même niveau, Red Bull est peut-être même plus rapide". Max Verstappen l'a prouvé au Grand Prix de Bahreïn en repoussant Lewis Hamilton dans ses retranchements.

Avec le même moteur, AlphaTauri dispose donc de meilleures armes. "C'est une question de centièmes de seconde. Nous nous sommes améliorés mais les autres aussi. Désormais la question est de savoir qui a fait un meilleur travail. Et ça je pourrai y répondre à la fin de la saison", ajoute Tost.

AlphaTauri sur la bonne voie

Les performances d'AlphaTauri lors des essais de pré-saison et du Grand Prix de Bahreïn témoignent de ses progrès. Pierre Gasly s’est justement qualifié à la cinquième position, même si le pilote Français a eu une course compliquée après son accrochage avec la McLaren de Daniel Ricciardo dans les premiers tours. Avec l'aileron avant et le fond plat de sa monoplace endommagés, le pilote est resté en queue de peloton tout au long de la course et a fini par abandonner à quatre tours de la fin. Yuki Tsunoda a lui aussi fait une très belle entame pour ses débuts en Formule 1, avant de terminer neuvième.

Franz Tost estime que "l’équipe est de plus en plus expérimentée. Par chance, nous n'avons connu aucune fluctuation du côté de l'ingénierie, ce qui est très important, et également, du côté opérationnel, nous avons désormais une équipe solide".

L'année dernière, Pierre Gasly a remporté son premier Grand Prix à Monza, mais aussi le premier pour AlphaTauri. Le dirigeant autrichien croit en son équipe : "Nous avons deux pilotes vraiment rapides. Pierre avec plus d'expérience, et Yuki en tant que nouveau venu, en tant que rookie, mais je pense qu'il apprend vite. Cette combinaison devrait nous permettre de disposer d'un package plus compétitif que l'an passé."

Il reste en tout cas très confiant : "Je m’attends à la même chose à Imola, nous verrons après ce qu'il se passera à Portimão."