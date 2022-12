Moteurs 2026 : Honda officialise son intérêt

Charger le lecteur audio

Honda a officiellement fait ses adieux à la Formule 1 à l'issue de la saison 2021, toutefois le constructeur a gardé un pied en catégorie reine en maintenant son partenariat technique avec Red Bull. Cette année, l'écurie autrichienne a continué à exploiter des blocs nippons, rebadgés Red Bull Powertrains, assemblés à l'usine de Sakura.

Cependant, les nombreux succès conquis par Red Bull entre 2021 et 2022 ont convaincu Honda de revoir sa stratégie, puisque leur partenariat s'est renforcé, avec une présence plus marquée des logos Honda sur les RB18 et les AlphaTauri AT03. En outre, il est possible que l'accord entre les deux parties, s'arrêtant en 2025, soit prolongé après que Yasuharu Watanabe, président de Honda Racing, a confirmé que le constructeur s'intéressait au futur règlement moteur de la F1, qui entrera en vigueur en 2026.

"En tant que HRC, nous nous sommes enregistrés comme motoriste à partir de 2026", a déclaré Watanabe lors de la présentation du plan d'activité compétition de Honda pour 2023. "La réglementation F1 à partir de 2026 se dirige vers la neutralité carbone. De plus, l'électrification est promue. Honda Motor Co., Ltd. promeut la même neutralité carbone et la même électrification. Les objectifs concordent."

"En tant qu'entreprise du monde du sport auto, nous nous sommes enregistrés en tant que motoriste afin de mener des recherches avancées dans ce domaine. Il y a aussi le fait que le 15 novembre était la date limite [pour s'enregistrer]."

Cet enregistrement ne veut toutefois pas dire que des moteurs Honda seront sur la grille en 2026 ou lors des années suivantes. Pour l'heure, le constructeur a simplement communiqué à la FIA son intérêt afin de participer aux discussions entre l'organe directeur et les autres motoristes.

Si Honda prenait la décision de revenir officiellement dans le Championnat du monde, il y a fort à parier que Red Bull continuerait à bénéficier du soutien de la marque. Non seulement le rapprochement tant attendu avec Porsche n'a pas eu lieu mais l'équipe autrichienne s'est également montrée ouverte à une contribution de Honda dans le développement des futurs moteurs Red Bull Powertrains.

Propos recueillis par Kenichi Tanaka