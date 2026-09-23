Moteurs F1 pour 2030 : on connaît les premiers détails

Les parties prenantes de la Formule 1 sont parvenues à un accord sur les principaux éléments du prochain cycle réglementaire concernant les moteurs.

La FIA et les motoristes ont écarté l'option d'un moteur atmosphérique, en partie en raison des restrictions sonores imposées sur les circuits urbains, et ont opté pour un système électrique plus petit et simplifié.

Un mode de dépassement "push-to-pass" est également à l'étude, ainsi qu'une mise en place éventuelle dès 2030 de cet ensemble réglementaire.

Bien que les discussions soient toujours en cours, le moteur appelé à définir le prochain cycle technique en F1 a largement pris forme. Les réunions entre la FIA et les constructeurs se poursuivront afin de finaliser les derniers détails, mais un accord fondamental a été conclu sur les points clés, l'accent étant mis sur une unité motrice plus simple et plus légère, considérée comme plus proche du concept traditionnel d'un moteur de compétition.

Le retour du V8

La F1 s'apprête à adopter une architecture V8 de 3,0 litres, mais l'une des questions qui a le plus divisé les motoristes était de savoir s'il fallait conserver le turbocompresseur.

La possibilité d'opter pour un moteur atmosphérique était également envisagée, une solution qui aurait offert une sonorité particulièrement attrayante pour les fans nostalgiques de la F1 du début des années 2000.

Toutefois, le turbo restera intégré au groupe motopropulseur, mais les raisons qui sous-tendent cette décision vont au-delà de simples considérations techniques.

Fernando Alonso contre Michael Schumacher lors du GP de Saint-Marin 2005. Photo de: Motorsport Images

Un V8 de 3,0 litres à aspiration naturelle aurait atteint des niveaux sonores susceptibles de poser un problème majeur sur certains circuits actuels de F1.

Ce problème concerne en particulier les circuits urbains : Melbourne, Miami, Madrid, Singapour, Bakou et Las Vegas sont des sites où des restrictions en matière d'émissions sonores sont en vigueur, et l'arrivée de monoplaces nettement plus bruyantes que celles de la génération actuelle pourrait créer des difficultés majeures, impossibles à surmonter, voire mettre en péril certaines épreuves.

Cela a conduit à la décision de conserver un turbocompresseur de plus petite taille, un compromis qui devrait tout de même permettre d'obtenir un bruit considérablement plus fort que celui des moteurs actuels, tout en maintenant les niveaux sonores dans les limites imposées sur certains circuits de F1.

Système électrique plus petit et moteur plus léger

Le nouveau V8 ne sera pas non plus totalement déconnecté de l'électrification. Le nouveau règlement devrait inclure un moteur électrique simplifié de 100 kW, soit une puissance nettement inférieure à celle de la génération actuelle, qui atteint 350 kW.

L'objectif est de maintenir un lien technologique avec l'industrie automobile sans reproduire la complexité qui a caractérisé la dernière génération de groupes motopropulseurs. L'orientation qui se dégage des discussions est claire : l'énergie électrique restera présente en F1, mais jouera un rôle moins prépondérant dans l'ensemble du package.

Le départ du GP des Pays-Bas 2026. Photo de: Clive Rose / Getty Images

Un autre domaine dans lequel les enseignements tirés ces dernières années semblent avoir été pris en compte concerne le poids de l'ensemble du moteur. L'objectif fixé pour le prochain bloc est très ambitieux : produire un dispositif complet pesant au moins 50 kg de moins que les blocs actuels.

Vers un push-to-pass et une introduction dès 2030

Certains aspects doivent encore être finalisés. Parmi ceux-ci figure le système qui offrira aux pilotes un boost de puissance pour faciliter les manœuvres de dépassement.

Il ne semble pas y avoir d'intention de réintroduire le DRS utilisé jusqu'à la fin de la saison 2025. La solution actuellement à l'étude s'apparente davantage à la philosophie du "push-to-pass" adoptée en IndyCar : une augmentation temporaire de la puissance que le pilote pourrait activer dans des circonstances spécifiques.

C'est l'un des domaines sur lesquels la FIA et les constructeurs de moteurs doivent encore parvenir à un accord définitif.

La date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation reste également en suspens ; l'option consistant à la mettre en place dès 2030 est envisagée, ce qui avancerait d'un an la fin du cycle technique actuel.

Pour parvenir à une décision, toutes les parties devront trouver un terrain d'entente, mais les problèmes apparus avec la génération actuelle de groupes motopropulseurs ont accéléré un débat plus large qui dépasse les simples détails techniques. Après avoir mis l'accent sur la complexité technologique, la F1 semble désireuse de revenir à un concept plus traditionnel de moteur.