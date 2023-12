Comment le MotoGP a inspiré la dernière innovation télévisuelle de la F1

Les créateurs de la retransmission mondiale de la F1 sont toujours à la recherche de nouveaux angles de caméra pour divertir les fans, et le dernier en date a été inspiré par le MotoGP.

Essayée pour la première fois en F1 sur le museau de la Ferrari de Carlos Sainz à Zandvoort l'année dernière, puis à nouveau sur la Mercedes de Lewis Hamilton lors du GP du Japon, la caméra gyroscopique maintient l'horizon stable et donne une impression claire de l'angle de la voiture dans les courbes inclinées ou bombées.

Cette technologie est directement issue du MotoGP, où des caméras similaires compensent l'inclinaison des pilotes dans les virages. "Notre philosophie est d'essayer d'introduire quelque chose de nouveau dès que possible", explique Steve Smith, responsable de longue date du système embarqué de la F1.

"Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens d'améliorer la qualité de nos produits et de nos services. Nous cherchons en permanence des moyens d'apporter quelque chose de nouveau, mais après 30 ans, il est très difficile de trouver de toutes nouvelles choses !"

Une caméra gyroscopique d’inspiration MotoGP

La caméra gyroscopique construite par Sony est un exemple de cette recherche de nouvelles idées.

"Ce projet a été lancé à l'origine à cause de Zandvoort et de la courbe inclinée", explique Steve Smith. "Nous voulions montrer l'angle de la courbe. En MotoGP, on utilise une caméra où le pilote se penche, mais où l'horizon reste horizontal. Nous entretenons des relations étroites avec le MotoGP et nous partageons des projets techniques et des informations pour améliorer le sport, tant pour la F1 que pour le MotoGP."

"L'année dernière, nous avons donc demandé au MotoGP de nous prêter quelques caméras. Nous en avons installé une sur le museau de la Ferrari à Zandvoort, et elle a connu un succès retentissant et a été bien accueillie."

Cette caméra fonctionne avec un gyroscope, mais elle n'est pas fixée sur un cardan comme la plupart des caméras gyroscopiques. Lorsque l’on voit la voiture faire le tour de la piste, celle-ci ne bouge pas : elle reste statique sur l’image.

"Tout se fait électroniquement, de sorte que le capteur est beaucoup plus grand que l'objectif et qu'il se déplace autour du capteur, au lieu de se déplacer physiquement. C'est très délicat", précise Smith.

Photo de: FOM La caméra gyroscopique embarquée de Lewis Hamilton sur le GP du Japon 2023

Un test grandeur nature en Formule 1 et un bon accueil public

Après quelques travaux de développement, la caméra est revenue pour le GP des Pays-Bas de cette année, bien que les images n'aient pas été rendues publiques.

"Nous avons obtenu deux unités supplémentaires, que nous avons développées en interne", explique Smith. "Nous avons essayé de les utiliser à Zandvoort, mais en raison des conditions météorologiques et d'autres circonstances atténuantes, les images n'ont jamais été diffusées en direct."

Sony a apporté quelques modifications à la caméra, et l’un de ces prototypes revus pour les besoins de la F1 est arrivé à Suzuka le jeudi midi. Le vendredi matin, il fut monté et installé sur la Mercedes de Lewis Hamilton. La caméra a été montée à côté de la boîte à air (sur la partie supérieure de l’auto) plutôt que sur le museau, comme ce fut le cas pour Sainz l'année dernière. Les images produites ont été bien accueillies.

"Pour être tout à fait honnête, nous avons eu quelques problèmes de démarrage lors de la première journée de Grand Prix", admet Smith. "Mais nous avons résolu les problèmes et le système a fonctionné en direct lors de la séance d’EL2. Même s'il n'y avait pas de piste inclinée, nous voulions la tester. Ce que nous avons réalisé au Japon l'a été par défaut, car ce n'était pas ce que nous voulions produire [comme résultat final]. Nous voulions simplement tester l'unité."

Ces images remarquables ont été tout de suite notées par les téléspectateurs.

"Lewis est sorti, et il a fait ce petit mouvement dans les virages. Mon téléphone et mes e-mails n'ont pas cessé de tourner. Mes collègues qui s'occupent des réseaux sociaux ont dit que c'était la folie sur Internet ! "

"Personnellement, je pense que c'est un peu comme la Marmite (une sauce anglaise au goût très particulier, ndlr], on l'aime ou on la déteste ! J'ai probablement parlé à 100 personnes dans le paddock, et je dirais que 80 % d'entre elles l'aiment. Il y a quelques personnes qui disent que ça les rend malade..."

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Vers une adoption plus régulière en Formule 1 ?

Alors que la caméra gyroscopique était initialement prévue pour Zandvoort uniquement, les fans n'auront pas nécessairement à attendre le GP des Pays-Bas de l'année prochaine pour la revoir, Suzuka ayant démontré qu'elle peut être utile sur d'autres circuits.

"Nous allons continuer à la développer de différentes manières et dans différentes positions, comme sur l'arceau de sécurité, sur le côté du museau, sur le côté du châssis, peut-être même en regardant vers l'arrière, juste pour voir", dévoile le responsable des systèmes embarqués.

"Lors de nos essais à Zandvoort cette année, nous l'avons essayée sur l'arceau de sécurité et l'effet est plutôt bon. Malheureusement, la qualité n'était pas assez bonne pour être diffusée. Mais c'est ce que nous cherchons à faire. C'est une chose très subjective, n'est-ce pas ? Ce que vous aimez et ce que j'aime sont deux choses différentes. Si les réactions sont positives et que nous pensons que cela vaut la peine de poursuivre, alors nous le ferons."

La FOM ne se projette pas encore sur un plan définitif concernant l’adoption plus régulière de cette technologie. Mais l'idée est que la développer de sorte de pouvoir l’utiliser -et en diffuser les images- lors du retour de la F1 à Zandvoort l'année prochaine, utilisable sur plusieurs voitures. "Mais nous ne voulons pas inonder le terrain avec toutes les voitures", précise Smith.