MotoGP

Pourquoi copier la recette de Drive to Survive ne suffira pas au MotoGP

Le dirigeant de Liberty Media, Chase Carey, évoque les pistes pour développer le MotoGP, qui doit suivre une voie différente de celle de la F1.

Benjamin Vinel

Publié: 28 oct. 2026, 15:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Bryan Bedder / Getty Images

Pour Chase Carey, dirigeant de Liberty Media, le MotoGP "ne peut pas simplement copier" la série documentaire de Netflix Drive to Survive pour gagner en notoriété auprès du grand public.

Liberty a racheté la F1 en janvier 2017. L'une des étapes majeures de l'ère américaine a été la sortie, deux ans plus tard, de la première saison de la série Netflix, qui a largement contribué à la hausse de popularité du championnat du monde.

Liberty a ensuite acquis 84% de Dorna Sports, désormais connue sous le nom de MotoGP Sports Entertainment Group, en juillet 2025. Le groupe cherche à diversifier les profils des pilotes en Grands Prix moto – 11 des 12 premiers du championnat MotoGP 2026 sont espagnols ou italiens – tout en renforçant sa présence aux États-Unis.

"Il y a évidemment des éléments de ce que les équipes doivent faire en MotoGP qui présenteront des similitudes avec la Formule 1", a déclaré Carey lors d'une conférence organisée dans le cadre de l'Autosport Business Exchange, à New York. "C'est évidemment une marque mondiale."

"À certains égards, le MotoGP est même encore plus fou. Quand on regarde ces gars, on a l'impression qu'ils sont couchés sur le bitume pour piloter leurs motos. Mais c'est aussi un sport qui possède ses propres caractéristiques. Et je pense qu'on ne peut pas simplement reproduire une approche à l'identique."

"Nous n'en sommes qu'au début. Ils travaillent sur le sujet, élaborent des stratégies et cherchent des opportunités pour développer ce sport, comme nous avons essayé de le faire avec la Formule 1."

Drive to Survive est considérée comme l'un des facteurs ayant permis à la F1 de toucher un tout nouveau public, un phénomène amplifié par les confinements liés à la pandémie de COVID-19, intervenus quelques semaines seulement après la sortie de la deuxième saison.

"Drive to Survive est probablement l'exemple le plus évident", a reconnu Carey. "Nous avons compris qu'il fallait mettre en avant les personnalités qui composent ce sport, leur offrir une plus grande visibilité et permettre aux fans de s'y intéresser davantage."

"Le monde numérique fonctionne aujourd'hui 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'expérience premium reste celle d'une course en direct, mais, au bout du compte, les gens suivent les courses, les extraits des courses, les vidéos de ce que font les pilotes et tout ce qui se passe en coulisses."

"Ils suivent tout cela en permanence. Nous devons donc continuer à trouver des moyens de répondre à cette envie et à ce besoin de proximité avec leur sport, en leur proposant des supports qui leur permettent de s'y connecter de cette manière."

Liz Claman et Chase Carey

Photo de: Bryan Bedder / Getty Images

"Actuellement, les États-Unis sont le premier marché de notre sport sur YouTube. Cela en dit long sur le lien que nous créons grâce à ces plateformes."

"Drive to Survive est devenue la pièce maîtresse de notre stratégie numérique. De nombreuses initiatives sont menées dans ce domaine, mais cette série en constitue clairement le pilier central. C'est un projet extrêmement important et précieux pour nous."

De nombreuses compétitions, dans le sport automobile comme ailleurs, ont tenté de reproduire ce succès. Carey estime toutefois que cette approche ne serait pas nécessairement adaptée au MotoGP.

"Il faut chercher des opportunités", a insisté l'Américain. "Dans les faits, tout le monde a vu Drive to Survive et tout le monde a ensuite essayé de faire la même chose. Le golf a lancé Full Swing, le tennis a tenté sa chance avec Break Point : tout le monde s'y est mis."

"Généralement, on ne peut pas simplement copier quelque chose. Nous l'avons appris chez Fox avec American Idol. Cette émission a captivé l'imagination du monde entier. D'autres programmes ont suivi et ont rencontré du succès, mais il n'y a eu qu'un seul American Idol capable de produire un tel effet."

"Je pense qu'on ne peut généralement pas se contenter de reprendre la même recette. Il faut trouver des moyens de tirer parti des opportunités, des personnalités et des plateformes numériques, et nouer des partenariats solides."

"En Formule 1, un partenaire comme Apple apporte une perspective totalement nouvelle à la manière de diffuser les courses et de créer un lien avec les fans. Il faut ensuite voir ce que l'on peut faire de ce type d'opportunité et comment la développer."

"Ils doivent suivre leur propre voie et trouver leurs propres opportunités. Le film F1 a représenté une formidable occasion de toucher le public, mais on ne peut pas simplement décider de faire un film MotoGP. Ce ne serait peut-être pas la bonne approche."

"Mais il y aura peut-être autre chose, et il y aura forcément autre chose. L'idée n'est probablement pas de reproduire les mêmes recettes, mais de trouver les bonnes opportunités et de mettre en avant les bonnes personnalités."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Toprak Razgatlioglu traverse une période "difficile" après son opération de l'épaule

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Valtteri Bottas dément être menacé chez Cadillac pour 2027



Formule 1



Formule 1 21 h



Valtteri Bottas dément être menacé chez Cadillac pour 2027





Colapinto et Russell privés d'EL1 au Grand Prix de Mexico



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



23 h



Colapinto et Russell privés d'EL1 au Grand Prix de Mexico





Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis



Formule 1



Formule 1



GP des États-Unis



23 h



Pourquoi McLaren a donné une consigne d'équipe à Piastri au GP des États-Unis

Dernières actus





Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



20 min



Sergio Pérez prolonge pour plusieurs années chez Cadillac





Pourquoi copier la recette de Drive to Survive ne suffira pas au MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP 29 min



Pourquoi copier la recette de Drive to Survive ne suffira pas au MotoGP





Sesks reste évasif sur son avenir en WRC après sa victoire en ERC



WRC



WRC WRC 1 h



Sesks reste évasif sur son avenir en WRC après sa victoire en ERC





Toprak Razgatlioglu traverse une période "difficile" après son opération de l'épaule



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



Toprak Razgatlioglu traverse une période "difficile" après son opération de l'épaule

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire