Motorsport Heroes - Le jour où Massa a frôlé la mort

Charger le lecteur audio

Pendant les qualifications du Grand Prix de Hongrie 2009, le casque de Felipe Massa a été heurté par un ressort venu d'une suspension arrière de la Brawn GP de Rubens Barrichello. Alors que le ressort noir rebondissait sur la piste après s'être détaché de la BGP001, Massa l'a percuté à pleine vitesse. Il a alors perdu connaissance et a fini par tirer tout-droit dans le mur de pneus.

"À la sortie du virage 5, Rubens a perdu son ressort, le troisième ressort de sa voiture. J'arrivais derrière à environ 250 km/h, et le ressort m'a percuté à la tête", explique Massa. Tom Kristensen, vainqueur à neuf reprises des 24 Heures du Mans, demande au Brésilien : "Le ressort, combien il pesait ?" Massa répond : "Environ un kilo, 900 grammes. Et j'arrivais à 250."

"Je suis allé à l'hôpital, où j'ai reçu des soins intensifs", poursuit-il, lui qui est resté trois jours dans le coma en Hongrie. "Je suis rentré au Brésil, et j'ai subi une autre grosse opération, un mois plus tard, pour mettre une plaque…Ici [Massa montre son œil gauche], parce que j'avais perdu de l'os à cet endroit."

Felipe Massa allait par la suite manquer le reste de la saison 2009 afin de se remettre de ses blessures. Plus que quiconque, il concède qu'il n'a pas seulement eu de la chance mais qu'il doit être reconnaissant pour les progrès incommensurables accomplis en matière de sécurité en sport auto.

"Ça m'a pris très longtemps pour remonter en voiture", souligne-t-il. "Vous savez que vous voulez recommencer la course. Mais vous ne pensez pas que quelque chose va vous arriver. Mais quand ça vous arrive, vous respectez la vie, pas seulement la vôtre mais celle des autres, profondément."

Les dégâts subis par son casque ont contribué à établir les bases pour une décennie de recherches qui ont désormais rendu obligatoire que tous les casques de F1, quel qu'en soit le fabricant, comportent une caractéristique bien précise. Comme le montre la comparaison ci-dessous, la visière de droite est plus courte de 10 mm et la bande de zylon ajoutée sur le haut de la visière comme solution de fortune après l'accident de Massa n'a désormais plus lieu d'être.

Motorsport Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des films inédits.

Découvrez le film en intégralité sur Motorsport.tv.

Voir aussi : Le trailer de Motorsport Heroes