Motorsport Images aide Ferrari pour un livre célébrant son 1000e GP

Afin de célébrer cette étape importante, l’écurie italienne a écrit un nouveau livre retraçant de manière visuelle ses mille courses. Chaque Grand Prix disputé depuis 1950 est accompagné d’une photo.

Ferrari s’est tournée vers Motorsport Images pour l’aider à accomplir cette tâche monumentale. L’agence photographique a fourni 130 images issues de son catalogue unique.

An excerpt from Ferrari 1000 GP - The Official Book Photo by: Ferrari An excerpt from Ferrari 1000 GP - The Official Book Photo by: Ferrari

Motorsport Images est mondialement connu comme étant la source ultime de la photographie du monde de l’automobile et du sport automobile, sans rester uniquement dans le cadre de la Formule 1, avec plus de 26 millions d’images collectées de 1895 à la course la plus récente. Motorsport Images alimente les salles de presse du monde entier, fournissant un contenu visuel aux plateformes éditoriales et travaillant également de manière directe avec plusieurs marques, comme Rolex, pour créer des campagnes publicitaires captivantes et stimulantes.

Ce superbe livre, disponible en quantité limitée, retrace la riche histoire de Ferrari en Formule 1 ; des triomphes et tragédies aux pilotes légendaires, en passant par quelques-unes des plus belles voitures ayant émerveillé les fans partout dans le monde. C’est un livre incontournable pour n’importe quel amateur de sport automobile ou fan de Ferrari.