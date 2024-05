Motorsport Jobs : des postes en graphisme, sécurité et ingénierie

Motorsport Jobs est une plateforme d'offre d'emploi qui regroupe toutes sortes d’annonces professionnelles internationales dans tous les secteurs de l'industrie des sports mécaniques.

Ingénierie, mécanique, communication ou encore marketing, le sport automobile regorge d’offres professionnelles dans de nombreux domaines, parfois peu connus. Découvrez des exemples de postes dans lesquels les entreprises engagées dans le monde du sport automobile recrutent.

Responsable de la sécurité à la FIA

Le but de ce poste au sein de la Fédération Internationale de l'Automobile est d'améliorer la sécurité dans toutes les disciplines des sports automobiles, du niveau national comme au niveau mondial. Il s'agit de travailler en relation avec les organisateurs des courses et des championnats afin d'identifier et de gérer efficacement les risques de sécurité pour les participants, les bénévoles, les professionnels, les commissaires de route, les médias et les spectateurs.

Découvrez l’offre ici.

Graphiste pour SRO Motorsports Group

À la tête d'une petite équipe, le graphiste sera chargé de concevoir des contenus illustratifs virtuels et d'impressions et fournir une direction conceptuelle et visuelle à l'entreprise. Cela passera par exemple par la gestion de la publicité de plusieurs championnats promus par l'un des leaders mondiaux de la course de GT.

Découvrez l’offre ici.

Média et staff sur la grille Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ingénieur de course pour Maserati MSG Racing

L'équipe Maserati MSG Racing, présente dans le Championnat du monde de Formule E, recherche un ingénieur de course. Avec les autres membres de l'équipe, ingénieurs et mécaniciens, l'ingénieur de course doit s'assurer de la bonne préparation de la monoplace avant et pendant les courses. Il est également chargé d'analyser les données récupérées afin de les mettre en relation avec les résultats obtenus à l'usine, tout cela en vue d'améliorer les performances générales de la voiture.

Découvrez l’offre ici.

Ingénieur fiabilité pour Jaguar TCS Racing

Jaguar TCS Racing est également engagée dans le championnat de Formule E, l'équipe britannique souhaite recruter un ingénieur en fiabilité. Comme son nom l'indique, l'ingénieur fiabilité doit comprendre et régler les problèmes de pannes moteurs et de casses mécaniques des monoplaces, mais également des équipements électroniques de l'équipe.

Découvrez l’offre ici.

Chargé de la clientèle pour 1440 Sports Team

Au sein de ce cabinet de consultant en management international, vous serez chargé de la planification, de la conception et de la mise en œuvre de campagnes et de programmes pour de grosses entreprises évoluant en sports automobiles, pour n'en citer que quelques-unes, vous pouvez retrouver la Formula 1 ou la Formule E.

Découvrez l’offre ici.

Pour candidater ou retrouver d’autres annonces, rendez-vous sur le site de Motorsport Jobs.