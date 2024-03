Motorsport Jobs : des postes chez Alpine, la F1, Haas à pourvoir

Motorsport Jobs est une plateforme regroupant toutes sortes d’offres et d’annonces professionnelles internationales recrutant dans tous les secteurs de l'industrie des sports mécaniques.

Ingénierie, mécanique, communication ou encore marketing, le sport automobile regorge d’offres professionnelles dans de nombreux domaines, parfois peu connus. Découvrez des exemples de postes dans lesquels les entreprises investies dans le monde du sport automobile recrutent…

Mécanicien apprenti chez Red Bull Racing

Cette annonce est parfaite pour les amateurs passionnés de mécanique. L'équipe Red Bull Racing recherche un mécanicien de niveau 3, qui se chargera de la préparation d'anciennes F1 de l'équipe Red Bull et de l'installation de celles-ci lors de différents événements et expositions où la marque est conviée. Le poste est idéal pour commencer et gravir les échelons pour tenter de rejoindre les stands de l'une des écuries les plus efficaces du monde de l'Histoire de la Formule 1.

Responsable des voyages chez Formula One

Les équipes et le personnel présent dans les paddocks ne se contentent pas de simplement arriver lors des week-end de course : des personnes sont en charge de tous ces processus logistique complexe. L'équipe de la Formule 1, basée au Royaume-Uni, recherche donc quelqu'un en charge de l'organisation des voyages et du transport des employés du promoteur. Cela comprend toute la logistique qu'il y a derrière, ainsi que l'entretien et la négociation de contrats avec les partenaires de voyage de l'entreprise.

Ingénieur de performances aérodynamiques chez Alpine F1 Team

Dans un registre plus technique, l'équipe française est à la recherche d'un ingénieur en aérodynamique pour intégrer et optimiser le programme de développement aérodynamique de l'équipe de Formule 1 Alpine. L'ingénieur devra être capable de diriger les essais en piste, analyser leurs résultats et les mettre en lien avec les données récoltées à l'usine lors des simulations, afin d'augmenter les performances aérodynamiques au maximum.

Karel Loos, ingénieur de course pour Alpine F1 et Fernando Alonso Photo de: Alpine

Ingénieur de conception chez Haas F1 Team

Toujours dans le domaine de l'ingénierie, l'équipe Haas souhaite recruter un ingénieur spécialisé dans la conception et l'assemblage de composites. Il fera également partie de l'équipe chargée de l'étude et du développement du programme de conception des nouvelles voitures de l'écurie.

Ingénieur de performance et simulation chez Lola Cars

Pour terminer, le constructeur automobile Lola Cars recherche un ingénieur de performance et de simulation qui travaillera en étroite collaboration avec les ingénieurs de course et les pilotes, afin d'optimiser les performances sur l'ensemble des événements auxquels l'entreprise participera. Ce poste contribue au processus global d'innovation, de développement et de mise en œuvre des performances de la voiture et du pilote, via les simulations et l'analyse de leurs données.

