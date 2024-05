Motorsport Jobs : des postes en Esport, réseaux sociaux et marketing

Motorsport Jobs est une plateforme d'offre d'emploi qui regroupe toutes sortes d’annonces professionnelles internationales dans tous les secteurs de l'industrie des sports mécaniques.

Ingénierie, mécanique, communication ou encore marketing, le sport automobile regorge d’offres professionnelles dans de nombreux domaines, parfois peu connus. Découvrez des exemples de postes dans lesquels les entreprises investies dans le monde du sport automobile recrutent…

Responsable des réseaux sociaux chez Formula One Team

Ce poste a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, au point de devenir crucial pour la plupart des équipes et entreprises engagées en sport automobile. Ici, le responsable des réseaux sociaux se charge de la création et de la production du contenu distribué sur les différentes plateformes de Formula One Team. Il s'agit également d'être en collaboration étroite avec les équipes éditoriales et de communication de la Formule 1, Formule 2, Formule 3 et de la F1 Academy, comme avec celles des partenaires et des pilotes, afin d'assurer le bon fonctionnement et l'essor des réseaux de l'entreprise à la tête de la F1.

Directeur Esport chez Red Bull Racing

Red Bull est engagé dans beaucoup de disciplines sportives différentes, cependant la marque autrichienne possède également une équipe d'Esport, à l'image de son pilote Max Verstappen grand amateur de Sim Racing. Red Bull propose donc un poste de responsable du développement de la stratégie marketing de son équipe d'Esport. Il est question d'un poste à forte responsabilité qui englobe la gestion commerciale, événementielle et communicante de la structure, pour assurer sa bonne performance. Alors à vos consoles.

Jon Armstong Photo de: Red Bull Content Pool

Designer marketing chez Williams Racing

Un job toujours en lien avec la stratégie marketing, néanmoins cette fois il ne s'agit pas de jeux vidéos mais bien de Formule 1. Williams recherche une personne capable de créer et de gérer l'identité visuelle des stratégies commerciales des différents projets de l'écurie. Cela implique de travailler en collaboration avec les partenaires de l'entreprise, afin de réaliser des designs et des concepts visuels adéquats aux demandes de Williams.

Mécanicien chez Alpine F1 Team

Revenons dans le traditionnel. Alpine est à la recherche d'un mécanicien qui, au sein d'une équipe, se chargera de la préparation, de l'entretien et de la réparation des monoplaces dans le cadre de différents événements auxquels la marque peut participer. Il faut cependant noter que ce poste est principalement basé à Enstone dans l'équipe de soutien Alpine. Cette équipe peut néanmoins participer aux courses afin d'assister et soutenir les personnes présentes lors des Grand Prix de F1.

Ingénieur système en chef en GB3 Championship

La société Motorsport Vision, détentrice de plusieurs circuits et gestionnaire de nombreux championnats, souhaite recruter un ingénieur système en chef. Un poste qui comprend l'installation et la maintenance de tous les principaux équipements électroniques et électriques pour les championnats de Formule 3 et de Formule 4 Britannique. Une connaissance technique approfondie sur les installations électroniques et électriques dans le sport automobile et sur la course de haut niveau est forcément nécessaire.

