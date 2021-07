Mugello, Barcelone et le Paul Ricard élus circuits les plus durables

Enovation Consulting et Right Hub viennent de publier leur Sustainable Circuits Index, un livre blanc se basant sur 21 critères pour évaluer le niveau de durabilité des circuits automobiles. Au total, 96 circuits permanents ont été analysés à partir de données recueillies entre août et décembre 2020, et seuls 31 d'entre eux montrent des signes d'une conscience écologique.

L'étude révèle que le Mugello, ayant accueilli le Grand Prix de Toscane de F1 l'année dernière et étant une destination historique du MotoGP, est l'élève le plus studieux. Le circuit italien utilise 100% d'énergie renouvelable et produit 25% de sa demande énergétique annuelle grâce à des panneaux solaires. Le Mugello dispose également d'un système de récupération des eaux de pluie et de nombreuses fontaines sont à la disposition des fans et du personnel afin de réduire le besoin de bouteilles en plastique.

Le Mugello obtient un score de 48/100, devant Barcelone (38/100) et le Circuit Paul Ricard (33/100). Les trois circuits reçoivent la note finale de 3/4. Puisqu'il est impossible d'évaluer correctement les circuits temporaires, seuls quatre autres tracés n'obtiennent pas un zéro : Silverstone, le Hungaroring, Monza et Austin.

Cristiana Pace, membre de la Commission environnement et développement durable de la FIA, estime que cette étude peut ouvrir la voie à des changements permettant d'améliorer les circuits et de les rendre plus écologiques. "Trop souvent, le sport automobile a été accusé de green-washing, de belles paroles et de promesses vagues", commente Pace, qui est également la fondatrice et directrice d'Enovation Consulting.

"Le Sustainable Circuits Index propose une évaluation solide, basée sur des données communiquées et un cadre de travail bien structuré, des performances des circuits en matière de durabilité pour permettre aux sites de se comparer les uns aux autres et d'accélérer les actions et les changements. Parce que le temps du flou est révolu."

Alexander Wurz, président du GPDA, l'association des pilotes de F1, salue cette initiative. "Je suis impliqué dans la sécurité et la durabilité des pistes depuis de nombreuses années, en tant que pilote, président du GPDA et concepteur de circuits", indique l'ancien pilote passé chez Benetton, McLaren et Williams.

"Et si je peux affirmer que de grandes améliorations ont été faites sur la sécurité, je sais aussi qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que les circuits deviennent plus écologiques. Bien qu'ils aient commencé à changer leur manière d'agir, il faut davantage d'instructions sur ce que signifie la durabilité et sur la façon dont un circuit peut être durable."

Les notes des circuits de F1

L'indice offre une note globale, comprise entre zéro et quatre, sur la base des performances de chaque circuit permanent. Quatre est le score le plus élevé, zéro le plus faible. Voici les notes des circuits composant le calendrier 2021 de la Formule 1 :

Bahrain International Circuit - 0

Autodromo Enzo E Dino Ferrari - 0

Autódromo Internacional do Algarve - 0

Circuit de Barcelona-Catalunya - 3

Circuit de Monaco - Aucune donnée disponible

Baku City Circuit - Aucune donnée disponible

Circuit Paul Ricard - 3

Red Bull Ring - 0

Silverstone Circuit - 1

Hungaroring - 1

Circuit de Spa-Francorchamps - 0

Circuit Zandvoort - 0

Autodromo Nazionale Monza - 1

Sochi Autodrom - Aucune donnée disponible

Intercity Istanbul Park - 0

Suzuka International Racing Course - 0

Circuit of the Americas - 1

Autodromo Hermanos Rodríguez - 0

Autodromo Jose Carlos Pace - 0

Jeddah Street Circuit - Aucune donnée disponible

Yas Marina Circuit - 0