Le museau radical de la Ferrari F1-75

Ferrari a construit un museau "modulaire" sur la nouvelle F1-75, ce qui n'a jamais été vu en F1 auparavant. Plutôt que d'avoir une section unique, la Scuderia a divisé ce nez en deux éléments séparés.

Vers le châssis principal se trouve l'élément structurel (indiqué en rouge) homologué pour passer les crash-tests de la FIA, ce qu'a fait Ferrari avec succès en décembre. Cependant, à l'avant se trouve une partie complètement distincte du museau, qui rejoint l'aileron avant. Cela peut être vu en jaune sur l'image ci-dessous.

Séparer cet élément de la partie homologuée signifie que Ferrari a davantage de liberté pour le modifier sans devoir repasser les crash-tests, ce qui ferait perdre du temps et de l'argent.

Ce design modulaire permettra à Ferrari de réagir bien plus vite en matière d'évolutions ou d'ajustements, lors d'une saison où le développement devrait être effréné. De plus, les grandes équipes étant restreintes par le plafond budgétaire, pouvoir modifier le design du nez plus efficacement permettra de dévouer davantage de ressources à d'autres domaines. Il pourrait également y avoir des avantages à avoir un élément plus court à l'avant pour changer l'aileron avant en cas de dégâts en course.

En plus de ce museau radical, Ferrari a adopté un design très différent au niveau de l'aileron avant. Contrairement, aux autres écuries, qui ont opté pour un plan principal relativement réduit, le design de la Scuderia est bien plus large.