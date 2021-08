Directrice du circuit de Spa, Nathalie Maillet meurt dans un drame familial

Directrice du circuit de Spa-Francorchamps depuis 2016, Nathalie Maillet est décédée ce dimanche à l'âge de 51 ans, a priori victime d'un drame familial. Son corps a été retrouvé dans sa maison en Belgique la nuit dernière, aux côtés de son mari et d'une autre femme.

"À 00h10, les corps de deux femmes et d'un homme ont été découverts par la police dans une maison de Gouvy, tous présentant des blessures par balle", a confirmé le procureur. "D'après nos informations, l'homme a volontairement utilisé son arme à feu pour tuer les deux femmes, dont son épouse, avant de se suicider."

Née en France, Nathalie Maillet a toujours baigné dans le sport automobile, tout en suivant des études d'architecture. Elle a mené de front ses deux passions, entamant une carrière brillante d'architecte et ouvrant son cabinet spécialisé dans l'éco-architecture. Au volant, elle a remporté sa première Fun Cup en 2006 et été vice-championne de la Roadster Cup la même année.

"Mes pensées vont vers la famille de Nathalie, ses parents, ses proches mais aussi ses équipes", a réagi Melchior Wathelet, président du conseil d’administration du circuit de Spa-Francorchamps. "Je sais à quel point cette nouvelle va bouleverser ses collaborateurs et je souhaite au nom de tout le Conseil d’Administration présenter mes sincères condoléances à toute l’équipe du circuit. Nous perdons aujourd'hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenue le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous."

La disparition de Nathalie Maillet a provoqué une vive émotion au sein de plusieurs championnats majeurs, à commencer par la Formule 1, qui se rendra à la fin du mois à Spa-Francorchamps.

"Nous sommes profondément attristés par la terrible nouvelle du décès de notre amie Nathalie Maillet", a souligné la F1 dans un communiqué. "L'ensemble de la Formule 1 adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. La communauté du sport automobile a perdu une personne incroyable et elle nous manquera énormément."

Au nom de l'Automobile Club de l'Ouest et du FIA WEC, qui se rend chaque année sur le circuit belge, Pierre Fillon a également tenu à réagir.

"Nous sommes particulièrement choqués et bouleversés par la disparition de Nathalie", a écrit le président de l'ACO. "Ces dernières années, nous avions pris beaucoup de plaisir à échanger régulièrement avec elle, notamment dans le cadre du Championnat du monde d'Endurance de la FIA. Nathalie était une passionnée, une personne de grande qualité qui a beaucoup œuvré pour le sport automobile. Au nom de l'ensemble des collaborateurs de l'ACO, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à tous les collaborateurs du Circuit de Spa-Francorchamps. Qu'ils soient assurés de notre entière solidarité dans cette période d'une grande tristesse."