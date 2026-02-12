Passer au contenu principal

Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

"Un net avantage sur tout le monde" : Sainz affirme l'avance du moteur Red Bull

Alors que le moteur Red Bull Ford s'imposerait peu à peu comme la référence en ce début d'année 2026, Carlos Sainz assure que le motoriste ne bénéficie pas seulement d'un "petit pas d'avance", mais bien d'un "avantage clair" sur l'ensemble du plateau.

Téha Courbon
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Alors que la grille de F1 semble progressivement s'accorder pour désigner le moteur Red Bull Ford comme la référence après les premiers essais hivernaux 2026, Carlos Sainz, absent des tests de Barcelone, a lui aussi livré son verdict.

Depuis ses débuts en piste il y a deux semaines en Catalogne, l'unité de puissance développée par l'équipe autrichienne en collaboration avec Ford ne cesse de récolter les éloges. Si la fiabilité démontrée par ce moteur avait surpris au début, elle impressionne désormais.

Les premiers tours de roue du moteur DM01 ont été plus qu'encourageants : 622 tours bouclés en trois jours à Barcelone, soit 2897 kilomètres parcourus par les quatre monoplaces Red Bull et Racing Bulls, sans incident majeur.

Il y a un "vrai écart" entre le moteur Red Bull et le reste

Max Verstappen a été le pilote qui a le plus roulé lors de la première journée d'essais à Bahreïn avec 136 bouclés.

Max Verstappen a été le pilote qui a le plus roulé lors de la première journée d'essais à Bahreïn avec 136 bouclés.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alors que nombre d'observateurs plaçaient Mercedes en tête de la hiérarchie, encore très floue en pré-saison, certains ont revu leur position. Toto Wolff lui-même a récemment désigné Red Bull Ford comme la nouvelle référence

Carlos Sainz, qui effectuait mercredi ses premiers tours officiels avec Williams, après l'absence de l'équipe aux essais de Barcelone, partage ce constat, et va même plus loin.

"Il est encore extrêmement tôt, mais si je devais me baser sur les données GPS d'hier, il est vrai qu'à l'heure actuelle, ce que les groupes propulseurs Red Bull Ford ont montré représentait un net avantage sur tout le monde", a déclaré l'Espagnol avant de clarifier : "Un avantage clair, pas simplement un petit pas en avant, mais un vrai écart, et c'était très impressionnant".

"S'ils parviennent à arriver à la première course avec un tout nouveau règlement, un moteur entièrement nouveau, de nouvelles personnes, et à être d'emblée le moteur le plus performant et le plus fiable, il faudra leur tirer notre chapeau et reconnaître ce qu'ils ont accompli. En tout cas, ce qu'ils ont montré hier était très impressionnant."

Mercredi, lors de la première journée des essais hivernaux de Bahreïn, le moteur Red Bull a de nouveau montré une grande fiabilité avec 211 tours cumulés par Max Verstappen et Arvid Lindblad.

Lire aussi :

Téha Courbon

