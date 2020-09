Netflix prépare une série sur Ayrton Senna

Netflix a annoncé qu'une série dédiée à la vie et à la carrière d'Ayrton Senna était en production. Constituée de huit épisodes, elle sera produite par la société brésilienne Gullane, en partenariat avec la famille Senna.

Selon Netflix, cette série montrera "l'intimité d'un homme qui est devenu un héros national et a conquis le monde". C'est également "une invitation à explorer la personnalité et les relations familiales du triple Champion du monde de Formule 1."

Ce projet fait écho au succès du film Senna, sorti en 2010, mais aussi à la belle réussite de la série Drive to Survive, produite par Netflix et qui a séduit beaucoup de fans en 2019 et 2020.

Le point de départ de la série consacrée à Senna sera son arrivée en Grande-Bretagne pour courir en Formule Ford 1600 en 1981. Elle se conclura au jour de l'accident qui lui a coûté la vie, le 1er mai 1994 au Grand Prix de Saint-Marin, à Imola. Plusieurs lieux seront filmés grâce à l'implication de la famille, comme la maison où le champion brésilien a grandi, à São Paulo.

"C'est très particulier de pouvoir annoncer que nous raconterons une histoire que seules quelques personnes connaissent à son sujet", confie Vivianne Senna, la sœur d'Ayrton. "La famille Senna est impliquée pour faire de ce projet quelque chose d'unique et inédit. Personne d'autre que Netflix, qui a un retentissement international, n'aurait pu être meilleur partenaire."

La série sera tournée en anglais et en portugais, et il est prévu qu'elle soit diffusée sur la plateforme en 2022.

"Senna a débuté son aventure à São Paulo et a conquis le monde, nous sommes honorés d'en proposer l'inspiration à tous ses fans, où qu'ils soient", se réjouit Maria Angela de Jesus, directeur des productions Netflix au Brésil. "Ayrton Senna a un héritage qui dépasse les générations et les frontières, et Netflix est fier de porter un nouveau regard sur l'homme derrière le pilote et de le proposer à ses abonnés dans plus de 190 pays."