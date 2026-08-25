Netflix renouvelle Drive to Survive pour une neuvième saison

Lancée sur Netflix en 2019, la série documentaire produite par Box to Box Films, Formula 1: Drive to Survive, offre depuis plusieurs années aux spectateurs un accès inédit aux coulisses de la F1, tout en dévoilant une partie de la vie des pilotes en dehors des circuits. Ce lundi, la plateforme a annoncé le renouvellement de son feuilleton à succès pour une neuvième saison, qui suivra le championnat 2026.

"Nous sommes très heureux de produire la neuvième saison de cette série devenue emblématique", ont déclaré James Gay-Rees et Paul Martin, producteurs exécutifs chez Box to Box Films. "Cette année, nous allons explorer plus que jamais les espaces cachés de ce sport extraordinaire."

Malgré les critiques dont elle fait régulièrement l'objet, notamment pour ses choix de montage et sa tendance à accentuer certains ressorts dramatiques propres aux émissions de téléréalité, l'influence de la série sur la popularité de la F1 est difficilement contestable.

Drive to Survive a notamment joué un rôle majeur dans l'essor de la discipline aux États-Unis et dans la conquête d'un public plus jeune, avec notamment une part croissante de femmes parmi les nouveaux fans de la discipline.

James Gay-Rees évoquait l'influence de la série lors d'un entretien accordé à F1.com en 2023 : "Nous sommes sincèrement extrêmement fiers d'en faire partie. Il y a aussi une grande satisfaction à avoir été les premiers à faire ce genre de choses, et je pense que c'est effectivement la première grande série consacrée aux coulisses, du moins au Royaume-Uni, à avoir eu un tel impact."

"Nous avons tous vu les statistiques sur l'évolution et le rajeunissement du public. Il est difficile, pour n'importe quelle grande organisation, de conserver sa position face au nombre de choix dont disposent les consommateurs. Amener un nouveau public aussi important vers un sport qui le méritait évidemment, mais qui avait simplement besoin que quelqu'un en ouvre les portes, est extrêmement gratifiant."

"Le fait que ce ne soit pas un phénomène ponctuel et que la série ait grandi [à chaque saison]… C'est un véritable honneur et nous adorons ça. C'est une série très difficile à produire, mais nous aimons le processus, nous aimons cet univers. Et nous espérons que cela continuera encore longtemps !"