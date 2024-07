Ce que Newey fait chez Red Bull dans l'attente de son départ

Depuis l'annonce de sa décision de quitter Red Bull début 2025, Adrian Newey s'est rendu sur les GP de Miami, de Monaco et de Grande-Bretagne, afin d'aider sur la stratégie. Son dernier grand projet avec le constructeur autrichien ne concerne toutefois pas la F1 puisqu'il s'agit de la RB17, Hypercar qu'il entend promouvoir alors qu'elle vient d'être dévoilée au public à Goodwood.

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com sur le processus de conception de la RB17, Newey a été interrogé sur ce qu'il faisait avec Red Bull lors des courses auxquelles il assiste, puisqu'il s'agit d'une situation assez peu commune lorsqu'un ingénieur de pointe est en partance. "Quand je m'y suis rendu - donc Miami et Monaco [et Silverstone] - [il s'agissait] avant tout de parler un peu aux pilotes", a répondu Newey, au sujet de ses interactions avec Max Verstappen et Sergio Pérez. "Et puis [je suis] un peu impliqué dans la stratégie pendant les courses."

"Mais il s'agissait aussi de rencontrer des clients [pour la RB17]. Parce que je pense que l'intérêt de tout cela est qu'il s'agit d'une extension de l'équipe de Formule 1 [la RB17 a été construite avec l'aide de Red Bull Advanced Technologies, ndlr]. Tout le monde est donc impliqué, non seulement dans le projet RB17, mais aussi dans la manière dont Red Bull organise les week-ends de Formule 1."

Adrian Newey assiste aux GP en participant à l'aspect stratégique.

"Et cela continuera indépendamment de ma présence physique, en raison de la façon dont nous procédons et aussi de mon fils Harry [ancien pilote et désormais responsable clientèle de la RB17, ndlr]. Il continuera à travailler sur la RB17 jusqu'à son achèvement et même au-delà lorsque je cesserai de travailler ici en mars de l'année prochaine. Ensuite, je serai toujours pleinement impliqué dans le travail avec les gars sur les requêtes et j'assisterai aux essais sur piste, etc."

Lire aussi : Formule 1 Newey pense que sa Red Bull RB17 aurait battu la pole F1 à Silverstone

Le technicien britannique explique d'ailleurs que sa décision de partir n'a pas eu d'impact sur le calendrier de la RB17, dont le concept a selon lui été arrêté en janvier dernier. "En fait, comme je ne suis plus vraiment impliqué en F1 depuis la fin du mois d'avril, cela me permet de me concentrer exclusivement sur la RB17 et de me pencher non seulement, si vous voulez, sur les détails purement mécaniques ou d'ingénierie, mais aussi sur tous les autres aspects périphériques qu'il nous faut absolument prendre en considération."

"Par exemple : la facilité d'entretien, l'entretien, la durée de l'entretien, les coûts, la longévité... de sorte que les propriétaires, dans 10 à 20 ans, puissent encore se procurer les pièces et que les fournisseurs soient toujours là. Il s'agit donc de se concentrer sur tous ces aspects qui ont tendance à ne pas être pris en compte ou que nous n'avions peut-être pas envisagés au départ, mais qui, à mesure que l'on entre dans les détails, deviennent des considérations très importantes pour que l'expérience du propriétaire soit aussi enrichissante et agréable que possible."

Avec Alex Kalinauckas