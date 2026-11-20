Formule 1 GP de Las Vegas
Nike nouveau partenaire de la Formule 1
Nike va remplacer Puma comme fournisseur officiel de la Formule 1 et lancer des collections spéciales.
Filip Cleeren
Publié: 20 nov. 2026, 00:55
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Le géant des vêtements de sport Nike a rejoint la Formule 1 comme partenaire officiel et fournisseur de tenues, prenant la suite de Puma à partir du début de l'année 2027.
Comme la rumeur le laissait entendre depuis longtemps, Nike commencera à fournir au personnel de la F1 des vêtements et des chaussures à partir du début de la saison prochaine. Ce partenariat s'étend également à la F1 Academy, les deux championnats utilisant jusqu'à cette année des équipements Puma.
L'entreprise sportive proposera également des collections destinées à la vente au détail inspirées de la F1, dont la première sera mise en vente vendredi et centrée sur le Grand Prix de Las Vegas.
"Nike apportera une nouvelle énergie au sommet du sport automobile grâce à des collections capsules axées sur le style, la performance et le lifestyle, comprenant des chaussures, des vêtements et des accessoires, ainsi que des innovations de performance et des expériences de week-end de course pour la prochaine génération d'athlètes et de fans", promet l'annonce.
"Les fans auront un premier aperçu le 20 novembre, lorsque la collection capsule limitée Grand Prix de Las Vegas x Nike sera lancée dans les boutiques F1 Hub et Nike Las Vegas."
Le PDG de Nike, Elliott Hill, a déclaré : "La Formule 1 est animée par la compétition, la vitesse et une volonté constante d'innover. C'est un état d'esprit d'athlète, et c'est quelque chose que nous partageons chez Nike. Ensemble, nous avons une occasion incroyable d'apporter une nouvelle énergie à ce sport, de servir ses athlètes et d'inspirer les fans du monde entier."
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