Mazepin "assume l'entière responsabilité" de la vidéo d'attouchement

En décembre dernier, Nikita Mazepin a été aperçu en train de toucher les seins d'une jeune femme à l'arrière d'une voiture, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. La question du consentement se posait alors, et la jeune femme en question, Andrea d'Ival, avait pris la défense du pilote, affirmant qu'ils étaient "bons amis", bien que Mazepin reconnaisse qu'ils n'ont pas été en contact depuis. L'acte de l'intéressé avait en tout cas été condamné par l'ensemble de la communauté, y compris par sa nouvelle écurie, Haas F1 Team ; le Russe avait présenté des excuses par voie de communiqué.

Près de trois mois plus tard, Mazepin s'est exprimé sur le sujet en interview pour la première fois et a reconnu ses torts. "Tout d'abord, il est très important de dire que mes actions en décembre – tout cet incident – n'étaient pas correctes", admet-il dans un entretien accordé à ESPN. "J'en assume l'entière responsabilité. J'ai beaucoup appris et je peux dire avec confiance que je suis bien plus éduqué à ce sujet que je ne l'étais, donc il y a un peu de positif."

Depuis l'incident, le hashtag #WeSayNoToMazepin est très partagé sur les réseaux sociaux en opposition au pilote Haas, en particulier après une série de messages justement liés au consentement publiés par Andrea d'Ival dans les jours qui ont suivi l'attouchement. "Je comprends parfaitement qu'ils ont raison de penser ça et que j'ai eu tort de faire ça. Je n'en suis pas fier. Il est important de s'améliorer", ajoute Mazepin, qui estime avoir tiré des leçons de cette expérience.

Le rookie espère en tout cas redorer son blason aux yeux des fans grâce à ses performances en piste, lui qui s'est classé cinquième de Formule 2 l'an passé : "Les gens qui sont avec moi depuis 21 ans savent qui je suis. Il est très difficile de dissimuler sa vraie personnalité, et je suis loin de faire ça. Je vais être moi-même en dehors de la piste, comme je le suis déjà."

"J'ai connu des hauts et des bas, mais c'est la vie. Je pense que ce sont surtout les courses qui devraient compter. Je crois être un très bon pilote, très rapide. Je suis impatient de montrer aux gens qui ne m'aiment peut-être pas maintenant que j'ai du talent ; j'espère que cela changera la manière dont ils me perçoivent."