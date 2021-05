Nikita Mazepin sanctionné pour avoir gêné Lando Norris

Dans un moment où le dernier secteur du circuit de Barcelone était particulièrement chargé, Nikita Mazepin a été jugé coupable d'avoir gêné Lando Norris alors que ce dernier arrivait, dans un tour lancé, dans la dernière chicane. C'est là que le Russe, qui avait été ralenti par des monoplaces prêtes à lancer leur tour mais également à rentrer au stand, a voulu s'engager dans le sien, au moment précis où la McLaren abordait la chicane. Cela lui a valu trois places de pénalité sur la grille (dont il était déjà dernier) et un point de pénalité sur la Super Licence.

"Lors de la Q1, Mazepin se préparait pour un tour rapide", peut-on notamment lire dans la décision rendue par les commissaires. "À l'approche des virages 10 et 11, Mazepin a été informé que Norris se rapprochait dans un tour rapide derrière lui et a été informé du resserrement de l'écart jusqu'à l'incident. Mazepin a ensuite ralenti pour maintenir l'écart avec Schumacher devant lui, les deux préparant leur tour lancé."

"Entre les virages 13 et 14, Räikkönen et Tsunoda, qui rentraient aux stands, sont passés devant Mazepin. Les deux voitures avaient également été informées de l'arrivée rapide de Norris, et il est clair qu'ils ont fait cela pour s'écarter du chemin de Norris. Cependant, cela a créé une situation difficile pour Mazepin."

"Les commissaires ont déterminé qu'ayant été clairement informé de la position de Norris, la décision de Mazepin de repasser devant Räikkönen et Tsunoda a clairement gêné Norris, qui a perdu beaucoup de temps. Les commissaires reconnaissent que cette séquence de virages crée un problème particulier pour les pilotes en qualification et que Mazepin était confronté à une situation difficile. Ceci a également été souligné par Norris lors de l'audition."

"Cependant, si Mazepin avait attendu le dépassement de Norris, il aurait pu se lancer et suivre Norris et les commissaires ont déterminé que cette opportunité lui était offerte sans compromettre de manière significative son prochain tour. Les commissaires ordonnent donc la pénalité habituelle pour 'gêne inutile' de trois places sur la grille et un seul point de pénalité."

Interrogé après la séance mais avant la sanction sur le fameux "gentlemen's agreement" qui existerait entre les pilotes pour ne pas se dépasser quand ils attendent de pouvoir lancer leur tour chronométré en fin de boucle, le Russe a lancé : "Si je ne me trompe pas, quelqu'un ici avait posé une question sur le gentlemen's agreement des pilotes dans le dernier virage à Bahreïn. Je pense que c'est un très bon exemple du fait que ça ne fonctionne pas en Formule 1. J'ai vraiment essayé de m'y tenir, depuis que j'en ai pris note, mais c'est très difficile lorsque deux voitures vous dépassent dans le dernier virage, qui est très lent et serré."

"Avec la longueur d'une voiture, qui est de deux mètres et demi, vous ne pouvez tout simplement pas mettre une troisième voiture, et surtout si la quatrième voiture arrive à pleine vitesse. Donc, je n'avais pas l'impression que me placer derrière était une option, car cela aurait laissé mon train arrière sur la trajectoire de course. La seule option était de démarrer, ce que j'ai fait. Et oui, malheureusement, c'est juste toutes ces choses qui se mettent bout à bout. Donc je... Je ne suis pas contrarié, parce qu'il n'y a pas grand chose que j'aurais pu faire, à part, vous savez, disparaître. Ce que malheureusement je ne suis pas encore capable de faire."

partages