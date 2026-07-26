Norris aurait pu "faire nettement mieux" avec un troisième tour en Q3

On pensait qu'un pilote Ferrari allait détrôner Mercedes de la première place sur la grille de départ, mais c'est finalement bien Lando Norris qui a signé la première pole position de la saison qui n'est pas revenue à une W17, en décrochant celle du Grand Prix de Hongrie.

Le Britannique est monté en puissance tout au long du week-end. D'abord en rival discret des Ferrari, il a finalement pris l'ascendant samedi, en dominant non seulement les EL3, mais également chacune des trois séances de qualifications.

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En Q3, Lewis Hamilton semblait avoir pris l'avantage après les premières tentatives, alors que le pilote McLaren avait commis une erreur dans le dernier virage. Mais lorsque les voitures ont repris la piste pour leur ultime tour lancé, personne ne parvenait à améliorer... sauf Norris. Le Britannique a finalement franchi la ligne avec seulement 12 millièmes d'avance sur le chrono du pilote Ferrari.

Après la séance, le champion du monde en titre a reconnu que son dernier tour n'était pas le meilleur qu'il aurait pu réaliser et qu'il aurait probablement pu encore progresser s'il avait eu une troisième tentative.

"[Mon dernier tour] n'était pas mon meilleur, honnêtement", déclarait-il en conférence de presse. "C'est vraiment difficile de réussir un tour parfait ici, c'est certain, avec le nouvel asphalte, qui offre beaucoup d'adhérence à certains endroits mais beaucoup moins à d'autres. Par moments, on a presque l'impression que c'est une loterie dans certains virages."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Mais j'ai clairement réussi une bonne partie du tour, probablement le meilleur que j'ai réalisé. J'avais la confiance nécessaire pour continuer à pousser davantage. Je suis en quelque sorte entré dans une zone encore inexplorée en découvrant comment l'équilibre de la voiture évolue lorsque je la pousse à ce niveau-là, et j'ai perdu un peu de temps à quelques endroits."

"Donc, si j'avais eu une troisième tentative, je pense vraiment que j'aurais pu faire nettement mieux, mais je n'en ai pas eu. Malgré tout, je suis très heureux d'être de nouveau ici. Cela faisait un moment, et je me suis senti en confiance tout au long du week-end, donc c'est agréable d'avoir réussi à concrétiser cela avec un résultat comme celui-ci."

Après la déception du Grand Prix de Belgique, et plus largement d'un début de saison particulièrement difficile pour McLaren, Lando Norris se réjouit de voir enfin les efforts de l'équipe se traduire en piste et, surtout, en tant que champion en titre, de retrouver le devant de la grille.

"Si on revient simplement à Spa le week-end dernier, comme je l'ai dit à ce moment-là, je pensais avoir un rythme suffisamment bon pour ne pas forcément viser la pole, mais au moins me battre pour un podium, voire potentiellement une victoire, en termes de performance pure. Je ne l'ai évidemment pas fait, mais le potentiel était là", déclarait Norris.

Lando Norris (McLaren) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"C'est agréable de voir que ce potentiel s'est confirmé ce week-end. Nous avons apporté de bonnes évolutions, comme je l'ai dit, et ce potentiel s'est transformé en résultat. C'est toujours très positif pour toute l'équipe, et très bon pour la motivation ainsi que l'ambiance au sein du groupe."

"C'est une belle récompense de voir le travail fourni porter ses fruits. Je suis donc très heureux pour tous les membres de l'équipe."

Le réveil de McLaren doit encore être confirmé

Ce week-end, McLaren a introduit plusieurs évolutions, première étape d'un important package qui continuera d'être déployé après la pause estivale. Si les premiers résultats de ces nouveautés semblent prometteurs, Norris, fidèle à son habitude, préfère rester prudent.

"Attendons de voir", a-t-il prévenu. "Ce ne sont que les qualifications. Il y a encore une longue course demain, et elle s'annonce difficile, donc nous verrons bien."

"On ne peut pas simplement se reposer sur une bonne qualification. J'ai besoin de faire une bonne course demain. Ensuite, nous aurons une belle pause estivale, mais après cela, nous devrons essayer de reproduire ce genre de performance plusieurs fois."

"Nous avons beaucoup travaillé. Nous savons que nous étions en retard, mais nous progressons, et aujourd'hui montre clairement que nous allons dans la bonne direction."