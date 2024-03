Norris enthousiasmé par les idées "folles" du circuit F1 de Qiddiya

Les derniers détails du nouveau Circuit Speed Park de Qiddiya ont été révélés en début de semaine, et les organisateurs ont offert un aperçu plus précis de certains de leurs concepts novateurs. Parmi eux, un premier virage au dénivelé équivalant à 20 étages, connu sous le nom de "The Blade", qui s'élèvera jusqu'à 108 mètres au-dessus du sol, sur une salle de concert.

Qiddiya devant accueillir le Grand Prix d'Arabie saoudite une fois le circuit achevé, les pilotes de Formule 1 actuels ont été tenus au courant des derniers développements, notamment grâce à la participation d'Alex Wurz, président de l'Association des pilotes de Grands Prix (GPDA), à la conception du circuit.

S'exprimant sur les plans dévoilés cette semaine, Lando Norris a déclaré qu'il était formidable qu'un circuit fasse autant d'efforts pour repousser les limites. "J'ai vu la vidéo et la preview, et ça a l'air assez fou. C'est typique de ce que font les Saoudiens, donc tout mon respect à eux pour avoir imaginé des choses folles et essayé de les rendre aussi cool qu'elles en ont l'air."

"Il y a beaucoup d'endroits qui sont loin d'être aussi vivants et amusants. Or, si vous voulez que les gens soient attirés par cette discipline en général, il ne faut pas que ce soit un circuit au milieu de nulle part où personne ne va."

Le projet de circuit de Qiddiya. Photo de: Qiddiya Media

Le pilote McLaren considère également que les efforts déployés pour garantir que le complexe de Qiddiya offre tout un éventail d'activités de divertissement sont essentiels pour assurer le succès du projet.

"Il faut qu'il se passe des choses le soir et l'après-midi, avec des spectacles. Vous voulez que ce soit un grand événement, et pas seulement quelques heures de course où nous sommes sur la piste et après quoi tout le monde rentre à la maison et s'est ennuyé. Alors oui, félicitons-les d'avoir imaginé des choses aussi folles, car je pense que c'est assurément une bonne chose pour tout le monde."

L'enthousiasme de Norris pour le circuit est partagé par Valtteri Bottas qui estime qu'il offrira un grand spectacle. "Ce que j'ai vu a l'air plutôt cool, comme s'il s'agissait de montagnes russes géantes. Je pense que c'est le circuit avec le plus de dénivelé du calendrier. Donc, oui, ça a l'air excitant."

"Évidemment, il va falloir encore attendre quelques années, mais il y a vraiment des personnes compétentes derrière le projet en ce qui concerne la conception de la piste et tout le reste. Cela ressemble presque à un jeu vidéo, mais dans la vraie vie."

Qiddiya pense que lorsqu'il sera terminé, il pourrait constituer une nouvelle référence pour les circuits de F1. Abdullah Aldawood, directeur général de la Qiddiya Investment Company, a déclaré en début de semaine : "Il ne s'agit pas seulement d'un site ; c'est l'aboutissement de nos efforts pour faire de Qiddiya le centre des sports mécaniques dans le monde."

"Notre vision du circuit va au-delà de l'excitation de la course : les spectateurs pourront assister à l'une des expériences les plus prisées et les plus immersives au monde, réinventant ainsi le sport tel que nous le connaissons."