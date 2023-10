Norris félicite Piastri : "J'ai fait plein d'erreurs et lui non"

Ce n'est peut-être pas une victoire en Grand Prix, mais Oscar Piastri a franchi la ligne d'arrivée en leader pour la première fois de sa jeune carrière en Formule 1 ce samedi, malgré la concurrence de son coéquipier Lando Norris, de George Russell, de Max Verstappen et des Ferrari ; le rookie a également dû composer avec trois interventions de la voiture de sécurité.

Cette performance pleine de maîtrise n'est pas passée inaperçue pour un Norris qui connaît un week-end en dents de scie à Losail, avec de nombreux tours annulés pour non-respect des limites de la piste en qualifications et, lors de ce sprint, quatre places perdues au premier tour, ce qui lui a coûté cher.

"Il a eu sa première victoire plus tôt que moi, alors un grand bravo à lui !" lance Norris, beau joueur. "J'espère [pouvoir gagner bientôt]. Ça fait longtemps que j'essaye, mais Oscar a fait un travail génial. Il a réalisé un week-end sans faute. J'ai fait plein d'erreurs et lui non. Il a concrétisé et a fait du meilleur travail, alors chapeau à lui."

Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris, entourés par Stefano Domenicali et Mohammed Ben Sulayem

Piastri s'est montré convaincant en conservant aisément la tête au départ ; s'il a un temps cédé face aux pneus tendres de George Russell, il a rapidement repris l'avantage avec ses mediums et a ensuite résisté sans aucun problème à la remontée de Max Verstappen, le Néerlandais s'étant tout juste rapproché à moins de deux secondes sous le drapeau à damier.

"Je suis très content", se réjouit Piastri. "La course a été très stressante. Quand j'ai vu tous les gars en tendres [Russell et les Ferrari, ndlr] gagner des places au départ, je me suis dit qu'on était un peu dans le pétrin, mais leurs pneus se sont très vite dégradés. C'était bien. La voiture de sécurité a été mon amie aujourd'hui, surtout une fois Max arrivé derrière moi ! Mais le rythme était bon. Lors d'une course où il a fallu beaucoup gérer les pneus, avec des voitures sur d'autres composés, je pense qu'on a fait du vraiment bon travail, alors on est très contents."

L'Australien s'est pourtant fait du souci lorsqu'il a vu Verstappen dans ses rétroviseurs : "Quand il a pris la deuxième place, je me suis dit que j'allais avoir un petit problème, mais le rythme était bon, et j'ai bien géré les pneus. La victoire en sprint, ça sonne bien !"

Quant à Norris, il est prompt à faire son autocritique, bien qu'étant remonté au troisième rang sous le drapeau à damier. "La course a été dure pour moi ; un mauvais départ a tout compliqué, mais je suis bien remonté, j'ai pris du plaisir à batailler avec de bons dépassements, jusqu'au dernier tour face à George", commente l'Anglais. "Les tendres étaient clairement bien meilleurs au premier tour et en début de course, mais ils ont eu de la chance qu'il y ait autant de voitures de sécurité [10 tours sur 19, ndlr]. S'il n'y en avait pas eu autant, je pense que les mediums auraient été un meilleur choix."