Norris frappe un grand coup en Hongrie et relance les ambitions de McLaren

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Lando Norris a signé une victoire magistrale en Hongrie, la première de McLaren cette saison. Au-delà du résultat, le rythme affiché par la MCL40 et les progrès apportés par les évolutions offrent de nouvelles perspectives au champion du monde, qui refuse d'abandonner la course au titre.

Téha Courbon
Publié:
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Défilé des pilotes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Flavio Briatore, Alpine

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Lando Norris a signé ce dimanche en Hongrie la première victoire de McLaren cette saison, ainsi que son premier succès depuis son sacre de champion du monde. Le Britannique a livré une prestation magistrale sur le Hungaroring, avec un rythme inatteignable pour ses rivaux et une victoire acquise avec plus de 15 secondes d'avance sur son dauphin, Max Verstappen.

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Mais si le Grand Prix s'est terminé de la meilleure des manières pour lui, son début de course était loin d'être idéal. Parti depuis la pole position, Norris s'est fait surprendre par son coéquipier Oscar Piastri après plusieurs erreurs dans les premiers virages.

Sur un tracé réputé pour rendre les dépassements difficiles, la situation ne semblait alors pas favorable au Britannique. Pourtant, il a immédiatement démontré un rythme supérieur à celui de son équipier, en maintenant une pression constante sur l'Australien.

Mais en se retrouvant derrière Piastri, Norris n'avait plus la priorité au stand selon les fameuses "Papaya Rules" de McLaren. Il a donc dû laisser son coéquipier bénéficier de la meilleure fenêtre stratégique lors du deuxième arrêt.

Pour autant, il était loin d'avoir abandonné. Lorsque Piastri est finalement rentré aux stands, Norris est resté en piste afin de prolonger au maximum son relais, créer un écart suffisant et tenter de reprendre la tête après son propre arrêt. Une stratégie qui a parfaitement fonctionné, notamment aidée par l'accrochage de Piastri avec Carlos Sainz.

À ce moment-là, la victoire semblait déjà acquise pour Norris, qui a ensuite profité de la voiture de sécurité virtuelle provoquée par l'abandon de son coéquipier en fin d'épreuve pour chausser des pneus neufs et conclure son week-end parfait.

"Mes premier et deuxième tours n'ont pas été les meilleurs, j'étais simplement un peu trop agressif. Mis à part ça, le rythme que j'avais avec la voiture était vraiment incroyable", expliquait le pilote à Sky Sport. "Je me sentais très bien, que ce soit dans la gestion des pneus, dans ma capacité à extraire du temps au tour ou dans le fait de pousser Oscar à commettre des erreurs, à trop solliciter ses pneus."

Lando Norris a signé la 12e victoire de sa carrière en Hongrie.

Lando Norris a signé la 12e victoire de sa carrière en Hongrie.

Photo de: Clive Mason / Getty Images

"Je me sentais vraiment bien parce que je savais que je pouvais encore gagner cette course malgré ce qui s'était passé au premier tour. En forçant [Piastri] soit à rentrer tôt au stand, soit à prolonger son relais, peu importe la décision qu'il prenait, je savais que j'avais une chance de gagner aujourd'hui, même après le premier tour."

"Je suis donc très heureux d'avoir réussi. Bien sûr, j'ai eu un peu de chance de mon côté, alors qu'il a eu de la malchance, ce qui est dommage, car cela aurait été formidable pour l'équipe de signer un double podium, probablement même un doublé. Cela aurait été magnifique pour nous d'avoir signé un doublé l'année dernière et un autre cette année."

Mon rythme aujourd'hui était probablement l'un des meilleurs que j'ai jamais eus.

"Mon rythme aujourd'hui était probablement l'un des meilleurs que j'ai jamais eus", confiait le champion en titre en conférence de presse. "La voiture était magnifique à piloter et je me sentais très en confiance, donc c'était une excellente course."

"Réussir à revenir grâce à un relais long, ce n'était certainement pas ce à quoi je m'attendais, mais le rythme était tellement bon. Je pouvais toujours prolonger mes relais et j'avais des pneus plus frais que tout le monde en course. Je suis simplement heureux d'être de retour et de revoir la première place."

Norris veut croire au retour de McLaren

Le rythme affiché par les McLaren en Hongrie ne peut être qu'encourageant pour la suite de la saison, alors que l'équipe de Woking a introduit ce week-end la première partie d'un important package d'évolutions.

Lorsque Norris, habituellement très mesuré concernant le potentiel de son équipe, a été interrogé sur la possibilité de reproduire ce niveau de performance lors des prochaines manches, le Britannique s'est même autorisé un rare élan d'optimisme : "J'ai envie d'y croire".

"Vu à quel point la voiture était bonne aujourd'hui, j'ai vraiment envie de penser que nous pouvons continuer sur cette lancée. Il y aura des moments où nous serons davantage en difficulté, et d'autres où nous serons peut-être encore meilleurs, mais nous savons que ce circuit nous convient bien. C'est probablement l'un des tracés qui me correspondent le mieux de toute la saison."

"C'est peut-être le meilleur scénario possible pour le moment, mais je crois sincèrement que nous pouvons encore gagner des courses. Je savais que cela allait arriver et, comme vous l'avez dit, l'équipe a fourni énormément de travail pour transformer cette voiture en une monoplace capable de gagner à nouveau. C'est agréable de pouvoir le faire pour eux."

Lando Norris veut essayer de défendre les titres pilotes et constructeurs de McLaren.

Lando Norris veut essayer de défendre les titres pilotes et constructeurs de McLaren.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le début de saison de McLaren n'a clairement pas été à la hauteur des attentes, notamment en raison d'un développement retardé par sa lutte pour le titre en 2025, mais aussi des problèmes de fiabilité rencontrés par l'unité de puissance Mercedes.

Lando Norris n'a donc pas réellement disposé des armes nécessaires pour défendre son titre de champion du monde en début d'année. Désormais, le Britannique est-il prêt à tenter de combler les 91 points qui le séparent de Kimi Antonelli ? Un écart qui reste moins important que celui qui séparait Max Verstappen d'Oscar Piastri à mi-saison en 2025.

"91 points, ça peut être rattrapé en deux courses... ou en dix", déclarait Norris. "Mais la pression est clairement sur lui. Moi, je n'en ressens aucune. Je me sens très confiant. Ils ont commis davantage d'erreurs en tant qu'équipe, alors que nous en avons fait moins, et nous avons clairement terminé la première partie de saison en force."

"Mais je m'attends à ce qu'ils continuent à gagner des courses, et je m'attends aussi à ce que nous en gagnions davantage. Nous devons simplement être parfaits à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Nous devons encore améliorer la voiture."

"Elle était clairement meilleure aujourd'hui, nous avons été les plus rapides tout le week-end, des qualifications jusqu'à la course, mais toutes les courses ne seront pas aussi simples et nous ne serons pas toujours aussi rapides."

"Nous devons donc travailler dur pour essayer de rendre la voiture aussi performante partout. Et si nous y parvenons, alors peut-être que ce sera une vraie question à se poser."

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