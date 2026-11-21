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Formule 1 GP de Las Vegas

Norris frustré par la vitesse de pointe "catastrophique" de McLaren à Las Vegas

Le pilote McLaren a concédé près de huit dixièmes dans le dernier secteur lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publié: 21 nov. 2026, 08:36

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Très frustré, Lando Norris a déploré la vitesse de pointe "catastrophique" de McLaren après avoir échoué à décrocher la pole position du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Le champion du monde 2025 a signé le quatrième temps vendredi soir dans le Nevada, à 0"351 du meilleur chrono de Kimi Antonelli. Max Verstappen et George Russell se sont également montrés plus rapides.

Le retard de Norris s'explique en grande partie par le dernier secteur, où il a concédé 0"776 à Antonelli, alors qu'il s'était montré plus rapide dans les deux premiers secteurs, signant même le meilleur temps dans le deuxième.

Or, le dernier secteur est généralement déterminant sur le tracé urbain de Las Vegas, caractérisé par un faible appui, avec sa portion de 1,9 km parcourue à pleine vitesse, suivie d'une ligne droite de 800 mètres avant le dernier virage.

"Nous sommes tout simplement catastrophiques dans les lignes droites", a déclaré Norris, qui s'élancera finalement troisième en raison de la pénalité de cinq places sur la grille infligée à Antonelli pour le remplacement de son moteur thermique.

"C'est vraiment horrible dans les lignes droites. Mon tour était très bon. C'était de loin mon meilleur tour. Mais face à Kimi, nous avons huit dixièmes de retard dans le dernier secteur. Il bénéficie d'une aspiration parfaite et fait du très bon travail. Mais par rapport à la plupart des autres pilotes, nous sommes trop loin."

Lando Norris devant Oscar Piastri.

Photo de: Jim Watson / AFP via Getty Images

"Je dois commencer mon tour à 1,5 seconde de la voiture qui me précède. Cela signifie que je perds au moins cinq à dix centièmes dans chaque virage, à cause de la perte d'appui aérodynamique."

"Il y a évidemment un gain global plus important à bénéficier d'une bonne aspiration, mais nous devons compenser une perte vraiment terrible en vitesse de pointe. Et, par conséquent, nous sommes obligés de sacrifier notre vitesse de passage en courbe. Au final, nous n'avons pas trouvé le bon compromis entre l'appui aérodynamique et la traînée. Cela nous a rendu la tâche impossible pour nous battre pour la pole position, c'est certain."

La vitesse de pointe constitue un problème récurrent pour McLaren cette année, en raison de ses difficultés à optimiser le moteur Mercedes dans le cadre du nouveau règlement.

Les écuries d'usine ont bénéficié d'un avantage initial en raison de la complexité des unités de puissance 2026. Les difficultés de McLaren ont ainsi été particulièrement visibles sur les autres circuits nécessitant peu d'appui cette saison.

À Monza, l'écurie a terminé quatrième et cinquième après s'être qualifiée troisième et neuvième. À Bakou, elle a signé les troisième et cinquième temps en qualifications, mais n'a inscrit aucun point en course. En Autriche, elle a terminé quatrième et septième après s'être élancée depuis les sixième et septième places.

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"On ne peut pas rejeter la faute sur les lignes droites, c'est simplement que notre voiture n'est pas bonne", a ajouté Norris. "Nous devons énormément progresser dans ce domaine. On ne peut pas se battre à Monza, ici ou à Bakou. Nous sommes mauvais parce que nous perdons beaucoup de temps dans les lignes droites, et nous devons améliorer cela pour l'année prochaine."

Son coéquipier Oscar Piastri a connu des difficultés encore plus importantes à Las Vegas. L'Australien n'a signé que le septième temps, à 1"006 de la Mercedes d'Antonelli.

Il a lui aussi souffert dans le dernier secteur, où il a concédé 0"837 au pilote italien. Ses difficultés s'expliquent notamment par l'absence d'aspiration, particulièrement recherchée lors de cette séance de qualifications.

"La Q3 a été un peu chaotique pour plusieurs raisons", a expliqué Piastri, qui va écoper d'une pénalité de dix places sur la grille pour le remplacement de son moteur. "Essayer de trouver la bonne aspiration est tellement important que, si on n'y arrive pas, autant ne même pas prendre la piste."

"Même au début du tour, je pense qu'il existe des différences entre les voitures concernant la quantité d'énergie utilisée jusqu'au virage 1. Si l'écart atteint une demi-seconde, cela peut représenter trois ou quatre dixièmes perdus dans la ligne droite plus tard dans le tour."

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