Norris a une "grosse liste" de choses à améliorer en 2020

Les débuts de Norris en Formule 1 ont été marqués par des performances notables, comme à Bahreïn ou en Autriche, où il a terminé sixième. Cependant, sa campagne a grandement été perturbée par des problèmes de fiabilité et une certaine malchance qui lui ont coûté des points. Au terme des 21 Grands Prix, le Britannique a fini au 11e rang du classement pilotes, 47 points derrière son équipier Carlos Sainz qui s'est classé sixième.

Selon Norris, les principaux domaines à améliorer sont son pilotage et la connaissance de la voiture. "Je pense qu'il y a quelques choses assez générales qui sont répétitives sur certains week-ends, quand nous en venons aux qualifications, à la manière dont Carlos trouve du temps et à quel point il s'adapte bien aux conditions de piste et tout. Des choses comme ça", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Une des grandes choses sur lesquelles je vais travailler cet hiver, c'est ma connaissance de la voiture, de la façon dont elle fonctionne, pas seulement comment la piloter vite dans les virages ou freiner plus tard ou autre. Les réglages et toutes les choses comme ça, comment l'améliorer encore plus en tant que package, faire que la voiture fonctionne mieux pour moi et que je travaille mieux avec la voiture."

"Mais ensuite, il y a certaines choses dans le pilotage également que je sais devoir améliorer et à chaque week-end ce sont des choses à peu près similaires, je peux faire un peu mieux mais ce n'est pas suffisant. Donc concernant la saison à venir, je veux tout assembler à nouveau. Je suis capable d'utiliser ces différentes techniques dans différents virages et sur différents circuits. Certaines choses sont répétitives, certaines sont juste liées à plus de connaissance et à peu de tout. Je pense que j'ai une grosse liste de choses sur lesquelles travailler."

Arrivant de la F2, championnat qui l'a vu terminer vice-champion en 2018, Norris a découvert en F1 un tout nouvel environnement et un groupe de personnes autour de lui. Selon lui, sa saison faite de hauts et de bas a soudé son équipe et l'a aidé à apprendre en vue de 2020. "Je suis heureux des progrès effectués, des progrès que nous avons faits, de mes ingénieurs, de l'équipe avec laquelle je travaille, et je pense que ça nous met dans une bien meilleure situation pour l'année prochaine."

"Ce n'est pas comme si nous nous concentrions uniquement sur le pilotage, c'est beaucoup lié à ce qui se passe hors circuit, loin de la piste également. Nous essayons de rester au top et de progresser en même temps. La Formule 1 n'est pas juste un jeu qui consiste à piloter au mieux, il y a tout un package nécessaire. Parfois, il s'agit juste de se concentrer sur ces différents domaines."

Avec Jack Benyon et Jonathan Noble