Norris : McLaren a "besoin d'en faire beaucoup plus"

Une fois de plus, McLaren démarre sa saison du mauvais pied. Comme en 2022, l'équipe britannique a fait face à de nombreux problèmes lors des essais de pré-saison alors que les performances de sa machine ne sont déjà pas exceptionnelles. En conséquence, la plupart des observateurs ont placé l'écurie aux dernières positions dans les prédictions d'avant-saison.

En outre, l'équipe travaille dès à présent sur une première évolution majeure de la MCL60, qui sera lancée au Grand Prix d'Azerbaïdjan à la fin du mois d'avril, avec pour objectif de mettre la monoplace au niveau auquel elle aurait dû être dès le rendez-vous de Bahreïn. Mais pour Lando Norris, cette avancée ne sera pas suffisante pour remettre McLaren sur de bons rails.

"Nous savons que nous devons progresser avec l'efficacité, que nous avons besoin de plus d'appui et que nous devons aller plus vite dans les lignes droites", a-t-il énuméré. "Nous devons donc essayer de trouver un moyen [de progresser], je pense que nous y arrivons lentement mais nous avons besoin d'en faire beaucoup plus. Il ne s'agit pas seulement de petites choses, nous avons besoin de [progrès] plus importants mais il faudra encore beaucoup de temps avant d'y parvenir."

Lando Norris, McLaren MCL60

Si Norris a déploré le retard que son équipe devait combler afin de s'imposer dans le milieu de grille et reprendre le titre de "meilleur des autres" en 2023, le pilote britannique a également reconnu que McLaren avait de meilleures armes pour combler ses lacunes par rapport à la saison 2022. En outre, la mise en marche d'une nouvelle soufflerie et d'un nouveau simulateur plus tard dans l'année facilitera la progression de l'écurie.

"Nous sommes dans une position acceptable pour commencer la saison mais nous sommes limités comme l'année dernière", a-t-il ajouté. "Mais je pense que cette année, nous avons un plan plus clair. Je pense que c'est un mélange de deux choses : l'équilibre général et l'appui global. L'appui global résout 90% des problèmes mais pour atteindre l'étape finale, il faut d'autres choses en plus."

"Je pense que nous avons une grande partie de ce dont nous avons besoin. Bien sûr, nous savons toujours que la soufflerie et le simulateur arrivent, deux éléments qui vont certainement nous aider à faire un autre pas en avant, mais nous devons faire plus avec ce que nous avons maintenant. Nous aurions dû commencer la saison avec ce que nous aurons à Bakou. Si vous voulez être une équipe de haut rang, c'est avec ce genre de pièces qui arrivent que nous aurions dû commencer la saison. Mais en attendant, nous allons faire de notre mieux pour tirer le meilleur parti de ce que nous avons maintenant."

Propos recueillis par Jonathan Noble