Selon Norris, McLaren est "encore très loin" de Red Bull et Ferrari

Après des entames compliquées en 2022 et en 2023, McLaren semble être en bien meilleure posture pour attaquer la saison 2024 de F1. Pour la quatrième force de la campagne précédente, l'objectif clair est de retrouver les avant-postes et se battre pour les victoires, après avoir signé neuf podiums et remporté un sprint en 2023. Et dans les performances et les discours, les essais de Bahreïn indiquent que la structure de Woking est sur la bonne voie.

Mais selon Lando Norris, il en manque encore à McLaren pour y parvenir. Le pilote britannique s'attend ainsi à voir Red Bull et Ferrari conserver leur avantage de performance pour le début de saison 2024, malgré les progrès réalisés.

"Est-ce que je pense que nous avons progressé ? Absolument", a-t-il affirmé. "Est-ce que je pense que nous avons amélioré beaucoup de choses ? Oui. Mais en fin de compte, on ne sait jamais vraiment où l'on se situe par rapport aux autres. Je pense que nous sommes dans une bonne position. Nous avions une bonne voiture à la fin de la saison dernière."

"Nous avons assurément fait des pas dans la bonne direction mais je pense que nous sommes encore très loin de Red Bull et de Ferrari. Nous avons donc encore beaucoup de travail à accomplir mais il y a aussi beaucoup de choses que nous avons apprises ces derniers jours et que nous pouvons mettre en œuvre avant la semaine prochaine."

En matière de kilométrage, McLaren a toutefois été l'un des plus mauvais élèves, avec 327 tours parcourus au cours des trois journées d'essais contre 441 boucles pour Haas, leader de ce classement. Ce manque de temps passé sur la piste est certes contrariant mais Norris n'y voit pas là un grand problème.

"[Il y a eu] quelques contretemps ici et là ces derniers jours, ce n'est pas la fin du monde mais l'on veut toujours avoir une journée parfaite", a-t-il commenté. "[Jeudi] soir, nous n'avons pas pu faire de runs longs avec beaucoup de carburant, et [vendredi] matin, nous n'avons encore pas pu en faire. Ce n'est donc pas exactement ce que je voulais mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses que je voulais faire. J'étais satisfait pour l'essentiel, mais [il y a] deux ou trois petites choses avec lesquelles j'aurais aimé faire davantage."