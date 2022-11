Norris : McLaren a fait "une erreur" avec ma stratégie

Charger le lecteur audio

Huitième au départ du Grand Prix de Mexico, Lando Norris a franchi la ligne d'arrivée au neuvième rang. Une fois n'est pas coutume, le pilote McLaren a été devancé par son coéquipier Daniel Ricciardo, pourtant onzième sur la grille mais ayant franchi la ligne d'arrivée six secondes avant Norris après l'application d'une pénalité de dix secondes.

Le bond de Ricciardo au classement et son avance sur son équipier en fin de course s'expliquent par la stratégie de l'Australien, qui a prolongé son premier relais en pneus mediums pour effectuer les 26 derniers tours de l'épreuve avec les gommes tendres. De son côté, Norris est également parti en pneus mediums mais il les a échangés pour des enveloppes dures lors de son unique arrêt au stand de la journée.

Interrogé par Motorsport.com sur sa course, le Britannique a avoué qu'il aurait aimé lui aussi bénéficier des pneus tendres pour son ultime relais, estimant que son équipe avait commis une erreur avec sa stratégie.

"Nous nous sommes calqués sur Yuki [Tsunoda] très tôt, ce qui signifie que j'ai dû utiliser le pneu dur", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, donc c'était peut-être une erreur. Daniel a fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire rester en piste et passer sur le pneu tendre, ce qui était 30 à 40 secondes plus rapide en termes de temps de course."

"Je pense que nous avons fait du mieux que nous pouvions [en course]. On a quand même réussi à dépasser [Valtteri] Bottas à quelques tours de la fin. Donc ce point supplémentaire aide toujours."

Lando Norris, McLaren MCL36, aux prises avec Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Ce dépassement sur Bottas pour le gain de la neuvième place a donc offert deux points au pilote McLaren. À ceux-là s'ajoutent les six unités de Ricciardo, pour un total de huit points récoltés par McLaren à Mexico.

En dépit de ce score modeste, l'équipe de Woking réalise en fait une bonne opération. Même si Alpine, son rival pour la quatrième place du classement constructeurs, a été le plus compétitif en course, la structure n'a inscrit que quatre points après l'abandon de Fernando Alonso sur panne moteur. La preuve, selon Norris, que la performance seule ne suffit pas dans cette lutte au championnat.

"[J'ai perdu] deux positions au début face aux Alpine, mais juste une lors du départ et une autre dans les premiers virages, ce qui est parfois un peu malheureux", a-t-il indiqué. "Donc rien de trop mauvais, c'est comme ça. Pour le reste, je pense que nous avons fait un travail correct."

"Ça me rend heureux que tout ne soit pas qu'une question de performance en Formule 1. Même s'il nous en a un peu manqué, je pense que nous faisons un très bon travail dans tous les autres domaines, comme la fiabilité, qui est l'un des plus importants. Donc ça me rend heureux que nous comblions l'écart [sur Alpine]."

"Nous travaillons dur donc je pense que nous méritons ce que nous obtenons au final. Mais ça signifie que nous devons encore travailler très dur pour les battre lors des deux prochaines courses. Nous allons profiter des quelques jours de repos mais je serai à l'usine toute la semaine, donc je m'assurerai que nous serons prêts pour les prochaines courses."

Propos recueillis par Adam Cooper